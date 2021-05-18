疫情爆發以來食品雜貨開始漲價 6月後將更貴（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

自從疫情爆發以來，食品雜貨就開始漲價，近期更為明顯，不過業內人士透露，6月之後食品價格還會比現在更貴，甚麼原因呢？

久久才進一次超市的消費者，可能會被最近的食品價格嚇一跳，海鮮區看到現在螃蟹的價格竟然比龍蝦還貴，再看看喜歡吃的零食和乾貨，如果沒有特價，價錢也明顯比以前高，為了瞭解物價上漲的實際情況，我們訪問了辦公室位於東灣Union City的大華超市，了解情況。

大華超市市場部副總裁周振強（Teddy Chow）說：「先整體講一下，是不是物價普遍上漲了很多？這是肯定的，因為物價上漲是一個不能避免的趨勢，整個來說，就是因為很多進口貨品，它的進來的費用會增加。」

隨著經濟大幅度重開，市場上明顯感受到供應鏈需求大增，物價上漲的幅度也飛快，根據聯邦勞工部上周三發布的數據，美國4月份的消費物價比一年前上漲了4.2%，比經濟學家預測的3.6%高出許多，也是自2008年9月，也就是金融海嘯期間以來最大的一年期漲幅。

那麼，食品雜貨價格普遍上漲的原因是甚麼呢？周振強分析指出，原因主要跟運送成本、人工短缺和汽油漲價等因素有關，尤其是進口產品。

周振強說：「（海外）運送的這個費用，還有本土來到我們的港口，它要運送到我們的倉庫的費用，這些本地的費用都會增加，所以就會影響到我們來貨的這個成本，還有就是說這個油費最近增加也很多，相信大家都會知道，這個也是成本上漲的一個原因，至於本土生產的貨品還好，這方面都在比較受控的情形。」

業者表示，已經盡量吸收成本，但反映在售價上也不可避免。

相較於疫情初期，大家囤積米還有搶購米的熱潮，其實目前的米的供應非常平穩，而且價格也沒有波動，反而是肉類和海鮮在這一波的漲價當中是比較明顯的。

美國本土的產品例如肉類，因為疫情期間人工不足，或關廠等因素，生產數量趕不上市場需求，加上運費上漲等因素，缺貨和漲價的情況也很普遍，至於螃蟹價格居高不下，原來跟天氣因素還有關係，天氣提早變暖導致捕捉數量下降，供不應求自然價錢高企。

至於進口食品的海外運費到底上漲得多嚴重？我們訪問了食品進口商了解實際情況。

東方食品商會發言人周曉濱（Taylor Chow）說：「以前一個貨櫃，一個20呎貨櫃，大概就一千塊左右，現在的貨櫃，比如說從中國大陸來的貨櫃，最便宜的也要三、四千塊，最貴的，我們有看到，是有九千塊的，那就是大概九倍的增長了。」

周曉濱指出，去年爆發疫情後，海外商品進口大受影響，隨著美國疫情受控，以及疫苗的普及，全世界各地的產品又開始進口到美國，今年3月奧克蘭港的進出口貨運量更創下歷史新高，不過供不應求的結果，也導致貨品進價上漲。

周曉濱說：「3月是一個創紀錄的運輸量，在這種情形之下，大家都在搶運輸位子的話，那這樣運輸費就爆升，漲得非常之厲害，就是從來沒有過這麼高的價錢。」

不過可別以為這波漲價只是短期性的現象，周振強說：「你是怎麼看待價錢的趨勢？價錢的趨勢短期未來，我相信不會降下來，都會保持一個比較增幅的水平。」

進口商也具體預告，6月份食品價格還會再漲一波，而且漲幅超過一成。

周曉濱說：「各方面原材料也增長得很快，現在美元也比較弱勢，所以我們所有的供應商，他們都通知我們，所有東西都需要漲價，漲價再漲價，前一段時間漲價是因為運費，現在6月份的話，全部是因為他們原材料的增長，6月份我所看到的，大家都會再漲一波，大概還有十幾個%的加幅。」

在這個情況下，消費者是否該現在先囤貨呢？業內人士指出，如果是短期現象，囤貨也許有效，但這波漲價將是長期性的，消費者不如開源節流，並重新調整消費需求，來因應接下來的通貨膨脹。

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