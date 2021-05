疫情爆發以來食品雜貨開始漲價 6月後將更貴（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

自從疫情爆發以來,食品雜貨就開始漲價,近期更為明顯,不過業內人士透露,6月之後食品價格還會比現在更貴,甚麼原因呢?

久久才進一次超市的消費者,可能會被最近的食品價格嚇一跳,海鮮區看到現在螃蟹的價格竟然比龍蝦還貴,再看看喜歡吃的零食和乾貨,如果沒有特價,價錢也明顯比以前高,為了瞭解物價上漲的實際情況,我們訪問了辦公室位於東灣Union City的大華超市,了解情況。

大華超市市場部副總裁周振強(Teddy Chow)說:「先整體講一下,是不是物價普遍上漲了很多?這是肯定的,因為物價上漲是一個不能避免的趨勢,整個來說,就是因為很多進口貨品,它的進來的費用會增加。」

隨著經濟大幅度重開,市場上明顯感受到供應鏈需求大增,物價上漲的幅度也飛快,根據聯邦勞工部上周三發布的數據,美國4月份的消費物價比一年前上漲了4.2%,比經濟學家預測的3.6%高出許多,也是自2008年9月,也就是金融海嘯期間以來最大的一年期漲幅。

那麼,食品雜貨價格普遍上漲的原因是甚麼呢?周振強分析指出,原因主要跟運送成本、人工短缺和汽油漲價等因素有關,尤其是進口產品。

周振強說:「(海外)運送的這個費用,還有本土來到我們的港口,它要運送到我們的倉庫的費用,這些本地的費用都會增加,所以就會影響到我們來貨的這個成本,還有就是說這個油費最近增加也很多,相信大家都會知道,這個也是成本上漲的一個原因,至於本土生產的貨品還好,這方面都在比較受控的情形。」

業者表示,已經盡量吸收成本,但反映在售價上也不可避免。

相較於疫情初期,大家囤積米還有搶購米的熱潮,其實目前的米的供應非常平穩,而且價格也沒有波動,反而是肉類和海鮮在這一波的漲價當中是比較明顯的。

美國本土的產品例如肉類,因為疫情期間人工不足,或關廠等因素,生產數量趕不上市場需求,加上運費上漲等因素,缺貨和漲價的情況也很普遍,至於螃蟹價格居高不下,原來跟天氣因素還有關係,天氣提早變暖導致捕捉數量下降,供不應求自然價錢高企。

至於進口食品的海外運費到底上漲得多嚴重?我們訪問了食品進口商了解實際情況。

東方食品商會發言人周曉濱(Taylor Chow)說:「以前一個貨櫃,一個20呎貨櫃,大概就一千塊左右,現在的貨櫃,比如說從中國大陸來的貨櫃,最便宜的也要三、四千塊,最貴的,我們有看到,是有九千塊的,那就是大概九倍的增長了。」

周曉濱指出,去年爆發疫情後,海外商品進口大受影響,隨著美國疫情受控,以及疫苗的普及,全世界各地的產品又開始進口到美國,今年3月奧克蘭港的進出口貨運量更創下歷史新高,不過供不應求的結果,也導致貨品進價上漲。

周曉濱說:「3月是一個創紀錄的運輸量,在這種情形之下,大家都在搶運輸位子的話,那這樣運輸費就爆升,漲得非常之厲害,就是從來沒有過這麼高的價錢。」

不過可別以為這波漲價只是短期性的現象,周振強說:「你是怎麼看待價錢的趨勢?價錢的趨勢短期未來,我相信不會降下來,都會保持一個比較增幅的水平。」

進口商也具體預告,6月份食品價格還會再漲一波,而且漲幅超過一成。

周曉濱說:「各方面原材料也增長得很快,現在美元也比較弱勢,所以我們所有的供應商,他們都通知我們,所有東西都需要漲價,漲價再漲價,前一段時間漲價是因為運費,現在6月份的話,全部是因為他們原材料的增長,6月份我所看到的,大家都會再漲一波,大概還有十幾個%的加幅。」

在這個情況下,消費者是否該現在先囤貨呢?業內人士指出,如果是短期現象,囤貨也許有效,但這波漲價將是長期性的,消費者不如開源節流,並重新調整消費需求,來因應接下來的通貨膨脹。

