WarnerMedia與Discovery合併與Netflix競爭

AT&T周一宣佈將會分拆旗下的娛樂部門WarnerMedia,然後與Discovery合併,希望打造為一間新的娛樂公司,與Netflix和Walt Disney競爭。

日後AT&T的股東可以擁有新公司71%股權,合併後的新公司預期到2023年,收益可達520億元,營運利潤將有140億元,但預期也要每年削減成本開支,意味著可能要裁員。

新公司也預期,要有超過200億元現金可以花在製作媒體內容。

AT&T在2016年以850億元收購擁有CNN、HBO和華納兄弟的Time Warner,將Time Warner收歸AT&T旗下的WarnerMedia部門。

至於Discovery旗下就擁有HGTV和Food Network頻道,這宗併購無形中令AT&T債臺高築,負債高達1,700億元。

AT&T在Randall Stephenson掌舵期間曾經收購多間公司,包括Time Warner和DirecTV,以為可以將寬頻及衛星電視與媒體內容創作結合,但這個如意算盤打不響,結果AT&T將部份DirecTV股權賣給TPG,以及在今年初出售Crunchyroll串流服務給Sony。

