WarnerMedia與Discovery合併與Netflix競爭

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AT&T周一宣佈將會分拆旗下的娛樂部門WarnerMedia，然後與Discovery合併，希望打造為一間新的娛樂公司，與Netflix和Walt Disney競爭。

日後AT&T的股東可以擁有新公司71%股權，合併後的新公司預期到2023年，收益可達520億元，營運利潤將有140億元，但預期也要每年削減成本開支，意味著可能要裁員。

新公司也預期，要有超過200億元現金可以花在製作媒體內容。

AT&T在2016年以850億元收購擁有CNN、HBO和華納兄弟的Time Warner，將Time Warner收歸AT&T旗下的WarnerMedia部門。

至於Discovery旗下就擁有HGTV和Food Network頻道，這宗併購無形中令AT&T債臺高築，負債高達1,700億元。

AT&T在Randall Stephenson掌舵期間曾經收購多間公司，包括Time Warner和DirecTV，以為可以將寬頻及衛星電視與媒體內容創作結合，但這個如意算盤打不響，結果AT&T將部份DirecTV股權賣給TPG，以及在今年初出售Crunchyroll串流服務給Sony。

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