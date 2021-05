Alex兔現身巨人隊賽事後成熱話 原來身負重任（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

上個月在舊金山(三藩市)巨人棒球隊主場賽事,有一隻在觀眾席的兔子搶盡風頭,這隻兔子不單可愛,原來將來身負重任。

巨型花明兔Alex同他的主人Kathreen和Josh,自上個月入場觀賞巨人對邁阿密馬林魚的賽事,成為全場焦點,吸引好多觀眾留意,上星期Alex再次現身球賽,今次是看NBA金州勇士隊的籃球賽,再次成為大家的熱話。

Kathreen說:「我知會有很多人想摸他,但料不到媒體會瘋狂報導他。」

Alex不只可愛,原來長大後有一個重任,就是成為在醫院陪伴病人的心理輔助支援動物。

Kathreen說:「我們熱衷於做義工和服務社區,所以如果領養動物,都想他做同樣的事。」

主人表示,自從疫情,商業倒閉,心情憂鬱,自從養了Alex後改變了他一生,Alex性格好奇活躍,喜歡跟人接觸。

Kathreen說:「Alex會走過來親親你,或跑去你雙腳之下。」

他相信Alex可以為身邊的人帶來歡樂,他們在Alex的社交網站上,已收到很多正面訊息。

Kathreen說:「有人發電郵或Instagram訊息指,Alex的照片為他們帶來歡樂,他們的寵物離世,另外又有人話Alex的照片,令他們暫時忘記煩惱,會心微笑,這令我也很高興,因為我都有同感。」

不過他都提醒大家,Alex受過訓練,跟一般兔子不同,能夠適應嘈音或觸摸,帶他看球賽也是訓練之一,所以呼籲想養兔子的人三思。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。