Alex兔現身巨人隊賽事後成熱話 原來身負重任（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

上個月在舊金山（三藩市）巨人棒球隊主場賽事，有一隻在觀眾席的兔子搶盡風頭，這隻兔子不單可愛，原來將來身負重任。

巨型花明兔Alex同他的主人Kathreen和Josh，自上個月入場觀賞巨人對邁阿密馬林魚的賽事，成為全場焦點，吸引好多觀眾留意，上星期Alex再次現身球賽，今次是看NBA金州勇士隊的籃球賽，再次成為大家的熱話。

Kathreen說：「我知會有很多人想摸他，但料不到媒體會瘋狂報導他。」

Alex不只可愛，原來長大後有一個重任，就是成為在醫院陪伴病人的心理輔助支援動物。

Kathreen說：「我們熱衷於做義工和服務社區，所以如果領養動物，都想他做同樣的事。」

主人表示，自從疫情，商業倒閉，心情憂鬱，自從養了Alex後改變了他一生，Alex性格好奇活躍，喜歡跟人接觸。

Kathreen說：「Alex會走過來親親你，或跑去你雙腳之下。」

他相信Alex可以為身邊的人帶來歡樂，他們在Alex的社交網站上，已收到很多正面訊息。

Kathreen說：「有人發電郵或Instagram訊息指，Alex的照片為他們帶來歡樂，他們的寵物離世，另外又有人話Alex的照片，令他們暫時忘記煩惱，會心微笑，這令我也很高興，因為我都有同感。」

不過他都提醒大家，Alex受過訓練，跟一般兔子不同，能夠適應嘈音或觸摸，帶他看球賽也是訓練之一，所以呼籲想養兔子的人三思。

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