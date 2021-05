【KTSF】

美國軍警周五宣布逮捕了涉嫌槍殺一名華裔耶魯大學生的華裔男子。

被捕的男子潘欽炫(譯音,Qinxuan Pan),已經被當局通輯幾個月,他是麻省理工大學的畢業生,警方早在2月發出通輯令,懷疑他殺死耶魯大學生Kevin Jiang。

受害人是環境學碩士學位的二年級學生,他在2月6日在康州校園外一英里的地方被人槍殺。

