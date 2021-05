世衛呼籲應先捐疫苗予低收入國 才讓未成年人士打疫苗

【KTSF 吳倩妤報導】

世衛組織周五呼籲已經開始為未成年人施打疫苗的國家,重新考慮是否停止這一計劃,而應先將疫苗捐贈給低收入國家。

美國和加拿大等國家,最近授權為兒童接種新冠疫苗,世衛總幹事譚德塞周五指,這樣做不利於全球消滅疫情。

譚德塞說:「現在我敦促他們重新考慮,改為向COVAX捐贈疫苗,因為在中低收入國家,疫苗供應不足,連醫護人員都尚未免疫,而醫院塞滿等待急救的人,目前只有0.3%的疫苗供給低收入國家,如此小量疫苗流通,並非有效策略對抗致命呼吸道病毒。」

世衛指,正與華盛頓磋商分享疫苗事宜,希望更多國家效法部分歐洲國家,在為優先接種人群施打疫苗後,捐贈疫苗給低收入國家,且考慮到印度疫情擴散後,當地的疫苗工廠已經限制出口,令低收入國家更難獲取疫苗。

此外,有世衛官員也認為,有些國家放寬戴口罩的限令,是考慮不周詳。

世衛新型肺炎緊急小組政策總監Maria Van Kerkhove說:「制定口罩政策需考慮周邊因素,要考慮有多少病毒在全國各地傳播,有多少疫苗及接種量,還有受關注的變種正在蔓延。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。