美國過量用藥致死個案今年上升三成

美國全國過量用藥致死個案今年上升了三成,創下歷史紀錄,而加州的死亡案例上升45%,有專家認為,過量用藥個案上升趨勢,跟新型肺炎疫情有關。

東灣Contra Costa縣,這個家庭過了辛苦的一年,26歲的Tom Terry在失業後陷入焦慮,他在外頭向人買了疑似抗焦慮藥,但是藥中的主要成分,卻是鴉片類藥物芬太尼,Tom之後因為用藥過量不治。

Tom的家人發現,這款藥裡的芬太尼比致命成份多出兩倍,現在市面上出現的芬太尼,主要有粉狀或屬假冒的藥丸狀。

傳染病學專家Alex Kral醫生表示,過量用藥的死亡案例,在過去幾年已經在上升中,尤其疫情期間加劇,因為有許多獨居的人,出現過量用藥的狀況卻沒有人知道,也沒有人能夠救得到。

另外一個問題是,疫情期間得不到所需要的服務,這位母親Deborah表示,抗疫令下不能夠得到和醫生的預約。

專家認為,美國在研發新冠病毒疫苗的速度,應該運用在解決鴉片類藥物成癮的問題上。

用藥過量的問題早在25年前就出現,但是至今還沒有一套可用的研究數據和治療方針。

而和疫情相比,很多人會同情並支持感染新冠肺炎的人,但是對用藥過量的問題卻持有偏見,專家指出,用藥過量病人患有的是一種可以治療的病症。

除此之外,疫情也放慢了司法進程,起訴藥廠的律師表示,如果越早取得賠償,就越早能夠用這筆錢來做所需的預防與治療工作。

