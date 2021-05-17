美國過量用藥致死個案今年上升三成

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美國全國過量用藥致死個案今年上升了三成，創下歷史紀錄，而加州的死亡案例上升45%，有專家認為，過量用藥個案上升趨勢，跟新型肺炎疫情有關。

東灣Contra Costa縣，這個家庭過了辛苦的一年，26歲的Tom Terry在失業後陷入焦慮，他在外頭向人買了疑似抗焦慮藥，但是藥中的主要成分，卻是鴉片類藥物芬太尼，Tom之後因為用藥過量不治。

Tom的家人發現，這款藥裡的芬太尼比致命成份多出兩倍，現在市面上出現的芬太尼，主要有粉狀或屬假冒的藥丸狀。

傳染病學專家Alex Kral醫生表示，過量用藥的死亡案例，在過去幾年已經在上升中，尤其疫情期間加劇，因為有許多獨居的人，出現過量用藥的狀況卻沒有人知道，也沒有人能夠救得到。

另外一個問題是，疫情期間得不到所需要的服務，這位母親Deborah表示，抗疫令下不能夠得到和醫生的預約。

專家認為，美國在研發新冠病毒疫苗的速度，應該運用在解決鴉片類藥物成癮的問題上。

用藥過量的問題早在25年前就出現，但是至今還沒有一套可用的研究數據和治療方針。

而和疫情相比，很多人會同情並支持感染新冠肺炎的人，但是對用藥過量的問題卻持有偏見，專家指出，用藥過量病人患有的是一種可以治療的病症。

除此之外，疫情也放慢了司法進程，起訴藥廠的律師表示，如果越早取得賠償，就越早能夠用這筆錢來做所需的預防與治療工作。

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