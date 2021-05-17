CDC提醒民眾打了疫苗才可脫下口罩

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美國本星期的疫情再次翻開新一頁，由於國內疫苗接種的進度理想，CDC因此宣布放寬戴口罩的規定，不過當局就提醒民眾要誠實，打了疫苗才能夠脫下口罩。

數以百萬計的美國人對回到正常生活的目標邁進一大步，有民眾表示，不介意戴口罩，但不需要再戴，完全是一種解脫，亦有民眾表示，放寬戴口罩的命令，令他終於可以再見到他人的臉。

CDC上星期宣布完成接種疫苗的民眾，在室內及室外都不再需要強制戴口罩，不過例如在機場及一些醫療設施等，就仍然要繼續嚴守口罩令。

CDC的總監表示，希望大家自律及誠實，接種了疫苗才受到保護，才可以脫下口罩。

傳染病學專家Anthony Fauci醫生認為，疫苗的實際效率比起臨床試驗的數據更高，他表示，疫苗的保護率超過九成，加上近兩個星期，不少最新的研究報告都顯示，現有的疫苗對正在流傳的變種病毒有效。

而衛生專家都希望，放寬口罩令會變相鼓勵更多民眾接種疫苗。

Fauci醫生解釋，接種疫苗不只是保護個人以及親友，同時亦是對社區的貢獻，因為這會減少病毒在社區中的傳播。

CDC表示，全美有37%的人已經完成疫苗的接種，接近一半美國人最少接種一劑疫苗。

由於聯邦食藥署（FDA）早前緊急批准12到15歲青少年可以接種Pfizer疫苗，因此預期接種的比率會增加。

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