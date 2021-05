CDC提醒民眾打了疫苗才可脫下口罩

【KTSF】

美國本星期的疫情再次翻開新一頁,由於國內疫苗接種的進度理想,CDC因此宣布放寬戴口罩的規定,不過當局就提醒民眾要誠實,打了疫苗才能夠脫下口罩。

數以百萬計的美國人對回到正常生活的目標邁進一大步,有民眾表示,不介意戴口罩,但不需要再戴,完全是一種解脫,亦有民眾表示,放寬戴口罩的命令,令他終於可以再見到他人的臉。

CDC上星期宣布完成接種疫苗的民眾,在室內及室外都不再需要強制戴口罩,不過例如在機場及一些醫療設施等,就仍然要繼續嚴守口罩令。

CDC的總監表示,希望大家自律及誠實,接種了疫苗才受到保護,才可以脫下口罩。

傳染病學專家Anthony Fauci醫生認為,疫苗的實際效率比起臨床試驗的數據更高,他表示,疫苗的保護率超過九成,加上近兩個星期,不少最新的研究報告都顯示,現有的疫苗對正在流傳的變種病毒有效。

而衛生專家都希望,放寬口罩令會變相鼓勵更多民眾接種疫苗。

Fauci醫生解釋,接種疫苗不只是保護個人以及親友,同時亦是對社區的貢獻,因為這會減少病毒在社區中的傳播。

CDC表示,全美有37%的人已經完成疫苗的接種,接近一半美國人最少接種一劑疫苗。

由於聯邦食藥署(FDA)早前緊急批准12到15歲青少年可以接種Pfizer疫苗,因此預期接種的比率會增加。

