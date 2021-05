【KTSF】

University of the Pacific宣布所有回校上課的學生必須接種完整疫苗。

校方表示,今年入讀暑期和秋季課程的所有回校上課的學生,在返回校園前必須接種完整疫苗。

該校有三個校園,分別在Stockton、沙加緬度和舊金山(三藩市),校方表示,有能力在這三個校園為所有學生和職員接種疫苗。

返回舊金山校園的學生,必須在7月6日前完全接種疫苗,學生也可以因為健康或宗教原因要求豁免打針,限期前未打齊針的學生,需要遵從較嚴格的衛生和安全指引。

