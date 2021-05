Fremont市長高敘加對市內發生多宗性侵案表憤怒（視頻）

【KTSF】

東灣Fremont日前發生的多宗性侵案件引發社區高度關切,本台前訪問了Fremont市長高敘加,談到對事件的看法。

高敘加對事件表示憤怒和噁心,並敦促檢方起訴案件,讓嫌犯得到應有的懲罰。

高敘加說:「我要分享我對發生的這三起性侵案覺得有多麼噁心,我們的心很沮喪,對受害人的難過,我代表整個Fremont社區對這起可怕事件感到可怕,我們的心和受害人在一起,也知道她們要很久才能復原,任何有仇恨的時候,雖然這起案件尚無證據指向仇恨犯罪,但是有兩名受害人是亞裔,這裡面任何一起案件都是錯的,我們深深感到噁心,這種暴力行為是不能接受的,我們敦促地檢官立刻採取行動,我們在這種情況下要團結一致。」

高敘加表示,當前時刻更應該勇敢站出來,她呼籲民眾踴躍參加本周六(15日)在Fremont舉行的團結反對歧視集會。

高敘加說:「重要的是我們作為一個社區,出來站再一起,我們不要只是站出來做路人,我們要做支持者,我們採取行動來保護,並確保我們的社區安全。」

集會時間本周六(15日)上午11點,地點在該市的Veterans Memorial Park。

