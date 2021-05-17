Fremont市長高敘加對市內發生多宗性侵案表憤怒（視頻）

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東灣Fremont日前發生的多宗性侵案件引發社區高度關切，本台前訪問了Fremont市長高敘加，談到對事件的看法。

高敘加對事件表示憤怒和噁心，並敦促檢方起訴案件，讓嫌犯得到應有的懲罰。

高敘加說：「我要分享我對發生的這三起性侵案覺得有多麼噁心，我們的心很沮喪，對受害人的難過，我代表整個Fremont社區對這起可怕事件感到可怕，我們的心和受害人在一起，也知道她們要很久才能復原，任何有仇恨的時候，雖然這起案件尚無證據指向仇恨犯罪，但是有兩名受害人是亞裔，這裡面任何一起案件都是錯的，我們深深感到噁心，這種暴力行為是不能接受的，我們敦促地檢官立刻採取行動，我們在這種情況下要團結一致。」

高敘加表示，當前時刻更應該勇敢站出來，她呼籲民眾踴躍參加本周六（15日）在Fremont舉行的團結反對歧視集會。

高敘加說：「重要的是我們作為一個社區，出來站再一起，我們不要只是站出來做路人，我們要做支持者，我們採取行動來保護，並確保我們的社區安全。」

集會時間本周六（15日）上午11點，地點在該市的Veterans Memorial Park。

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