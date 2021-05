台灣新增333宗本土新型肺炎個案再創新高

【有線新聞】

台灣本土新型肺炎個案持續創新高,單日急增333宗,九成分布於台北市和新北市,兩地的高中以下年級周二開始停課,周三開始亦設入境限制沒有居留證及非台灣民眾禁止入境,旅客不准轉機,為期一個月。

台北市進入第三級防疫警戒後首個工作日,市面人流減少。台灣單日本土確診個案連續三天以三位數增加,當局實施入境限制,周三凌晨開始禁止沒有居留證及非台灣民眾入境,直至下月18日。同時暫停旅客轉機,社區有措施減少人流,阻截傳播。

指揮中心公布確診數字前,台北市和新北市政府宣布,高中以下級別以及補習班和托兒所,周二開始停課,直至下周五,家長可以請假照顧,不會強制僱主支薪出糧。

台北市和新北市是目前疫情重災區,周一各有約150人確診,桃園、基隆、台中市,彰化、宜蘭、新竹及苗栗縣,有零星個案。

有縣市讓部分級別學生停課,教育部指學校應該批准學生因為防疫請假,不應該視為缺課或扣減學業成績。

確診個案當中,部分涉及新北板橋區亞東醫院院內感染,由一名到過台北萬華區茶藝館的患者,傳染病人和看護共9人。

為了配合防疫,多間大型百貨公司即日開始縮短營業時間,部分文娛場所暫時閉館,有縣市議會延期。

