舊金山地檢官舉行網上會議討論如何保護亞裔社區安全（視頻）

舊金山(三藩市)地檢官博徹思周五舉行網上會議,邀請亞裔官員和社區人士討論如何保護亞裔社區安全,加州最高法院華裔大法官劉弘威(Goddwin Liu)認為,要停止針對亞裔暴力,除了從法律方面之外,在日常生活和文化中消除對亞裔的偏見都很重要。

劉弘威表示,他都是種族歧視受害人,其中令他印象最深刻的經歷是,小學時候由於自己的中菜飯盒,跟其他同學的不同而被取笑,令他不敢在校內食飯,他表示,這種在日常生活中面對的種族歧視有著深遠的影響。

劉弘威說:「我曾在高檔宴會被人誤當成服務員,十年前當我被提名出任聯邦法官時,有一名反對提名的參議員說,我會令美國成為中共。」

劉弘威又表示,針對亞裔的暴力罪案,固然不能接受和縱容,但種族偏見的根源是來自社會規範和文化,如果歧視行為被正常化,發生仇恨罪行並不出奇。

劉弘威說:「暴力罪案當然不能接受,必須繩之於法,但暴力罪案發生是在社會規範之下,如果歧視、排外、去人化變得正常,去針對某一族裔的人,隨之而來的慘劇會發生也不出奇。」

劉弘威說:「需要的改變的並非只有法例,而是在文化、社會、人與人上,包括領袖的講話和應該說甚麼,以及電視、電影、藝術上如何描述亞裔等。」

因此他呼籲亞太裔社區繼續譴責歧視事件,以及繼續發聲。

周五都有多個亞裔權益組織成員分享他們的看法,其中社區青年中心說,一份統計了990名亞裔青年的報告指出,八成亞裔青年對最近多宗針對亞商的暴力罪案感到憤怒,六成人對種族歧視事件感到失望,最擔心家人的安全。

