舊金山(三藩市)周五有一班人發起集會遊行,要求終止針對亞裔罪案,他們也不滿地檢官博徹思釋放慣犯,令市內治安受到影響,他們要求博徹思下台。

示威者說:「我們要公義,我們要公義,我們要和平,我們要和平。」

集會人士雷千紅說:「地檢官他的工作做得不好,因為現在有好多囚犯獲釋後犯罪,而且不斷釋放更多人,令到我們的社會覺得很不安全,舊金山市民覺得很不安全。」

雷千紅又批評博徹思在無通知受害人家屬情況下,將在田德隆區飛踢廖伯伯的疑犯Eric Ramos-Hernandez釋放,他又指責博徹思釋放慣犯,傷害亞裔社區。

集會人士一直由舊金山司法大樓遊行到地檢處辦公室,要求博徹思下台。

