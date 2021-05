以巴衝突持續逾一周仍未平息

【有線新聞】

以巴大規模衝突,持續逾一周後仍未平息,美國國務卿布林肯指,仍未看到以色列的證據證明空襲傳媒辦公室與哈馬斯有關。

以色列軍方空襲摧毀15公里長的隧道,以及多名哈馬斯指揮官的住所,是上周交火以來最猛烈的空襲,結構嚴重受損,居民說空襲前10分鐘接獲警告,住戶及時撤離。

加沙西部一個沙灘亦成為空襲目標,炸毀行駛中的汽車,附近咖啡店冒出火光和濃煙,多人死傷。以軍聲稱阻止了哈馬斯從北部海域發動襲擊,包括懷疑是電動潛艇的武器;又用戰機空襲

伊斯蘭聖戰組織北部指揮官,指他多次發動反坦克導彈襲擊,又發射火箭炮及襲擊以軍。

哈馬斯繼續發射多輪火箭炮還擊,但數量較前兩天減少;伊斯蘭聖戰組織亦向以色列沿海城市阿什杜德發射火箭炮報復。

美國國務卿布林肯出訪丹麥時表示關注局勢發展,指以色列尚未提供證據證明空襲傳媒辦公室的大樓與哈馬斯的情報單位有關,已要求以色列提供細節和理由,敦促各方保護平民。

