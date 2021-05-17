以色列炸毀哈馬斯軍官住所指為軍事基建

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以巴雙方衝突增至逾190人死亡，以色列炸毀哈馬斯多名高層的住所，巴勒斯坦與一眾穆斯林國家緊急磋商對策，多國猛烈批評以色列，又促請全球一同行動阻止以色列使用武力。

救援人員與被困瓦礫的傷者交談，抬出傷者。參與救援的人形容恐怖一刻有如地震來襲。以軍繼續向加沙發動猛烈攻勢，炸毀多座建築物，通往醫院的道路受阻。

以軍連環空襲哈馬斯高層的住所，指這些住所是哈馬斯的軍事基建。以軍指自上周一起哈馬斯已發射逾3000枚火箭炮，已超越2014年持續一個多月的衝突中的半數。

一座有多間傳媒辦公的大樓被炸毀後，法新社借出另一處的辦公室予美聯社和半島電視台使用。國際特赦組織敦促國際刑事法院調查事件，認為以軍是直接襲擊平民，構成戰爭罪行。

伊斯蘭合作組織召開緊急會議，巴勒斯坦自治政府外長馬勒基形容以色列是「種族隔離國家」，殘酷對待加沙人民，施以卑劣襲擊，表明巴人不會被殺人機器滅絕，敦促穆斯林國家以各種方式支持巴人，並對以色列實施政治和經濟制裁。

沙特阿拉伯外長譴責以色列，公然侵犯巴勒斯坦人的權利，呼籲國際社會採取行動，制止軍事行動。

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