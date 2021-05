以色列炸毀哈馬斯軍官住所指為軍事基建

【有線新聞】

以巴雙方衝突增至逾190人死亡,以色列炸毀哈馬斯多名高層的住所,巴勒斯坦與一眾穆斯林國家緊急磋商對策,多國猛烈批評以色列,又促請全球一同行動阻止以色列使用武力。

救援人員與被困瓦礫的傷者交談,抬出傷者。參與救援的人形容恐怖一刻有如地震來襲。以軍繼續向加沙發動猛烈攻勢,炸毀多座建築物,通往醫院的道路受阻。

以軍連環空襲哈馬斯高層的住所,指這些住所是哈馬斯的軍事基建。以軍指自上周一起哈馬斯已發射逾3000枚火箭炮,已超越2014年持續一個多月的衝突中的半數。

一座有多間傳媒辦公的大樓被炸毀後,法新社借出另一處的辦公室予美聯社和半島電視台使用。國際特赦組織敦促國際刑事法院調查事件,認為以軍是直接襲擊平民,構成戰爭罪行。

伊斯蘭合作組織召開緊急會議,巴勒斯坦自治政府外長馬勒基形容以色列是「種族隔離國家」,殘酷對待加沙人民,施以卑劣襲擊,表明巴人不會被殺人機器滅絕,敦促穆斯林國家以各種方式支持巴人,並對以色列實施政治和經濟制裁。

沙特阿拉伯外長譴責以色列,公然侵犯巴勒斯坦人的權利,呼籲國際社會採取行動,制止軍事行動。

