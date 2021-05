東灣夫婦想幫助無家者 反遭縣府罰款

【KTSF】

東灣Hayward市一對夫婦想幫助一名寄宿在他們家門外的無家可歸男人,卻遭到縣府罰款。

屋主Lorraine Souza認為,Alameda縣府是因為找不到方法安置該名無家可歸男人,而逼他們做動手。

屋主兩夫婦表示,自從疫情發生之後,有一名無家可歸男人將他壞掉的貨車和隨身物件停泊在他們車道,之後一直在此寄宿,但是夫婦卻遭到縣府警告。

Alameda縣參議會的社區保育及規劃委員要求夫婦在十日之內,清理堆積的廢物和瓦礫,又指該名無家可歸男人屬於屋主的住客。

由於兩夫婦准許他寄宿,兩夫婦反指他們無收過該名男人租金,不知算不算住客。

委員又說,根據法例,居民不得在私人物業堆積垃圾和瓦礫,業主必須自行清除,不過兩夫婦就反指,他們沒有能力執法趕走該名男人,他們打算將案件上訴至Alameda縣參議會全會。

