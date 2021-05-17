東灣夫婦想幫助無家者 反遭縣府罰款

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東灣Hayward市一對夫婦想幫助一名寄宿在他們家門外的無家可歸男人，卻遭到縣府罰款。

屋主Lorraine Souza認為，Alameda縣府是因為找不到方法安置該名無家可歸男人，而逼他們做動手。

屋主兩夫婦表示，自從疫情發生之後，有一名無家可歸男人將他壞掉的貨車和隨身物件停泊在他們車道，之後一直在此寄宿，但是夫婦卻遭到縣府警告。

Alameda縣參議會的社區保育及規劃委員要求夫婦在十日之內，清理堆積的廢物和瓦礫，又指該名無家可歸男人屬於屋主的住客。

由於兩夫婦准許他寄宿，兩夫婦反指他們無收過該名男人租金，不知算不算住客。

委員又說，根據法例，居民不得在私人物業堆積垃圾和瓦礫，業主必須自行清除，不過兩夫婦就反指，他們沒有能力執法趕走該名男人，他們打算將案件上訴至Alameda縣參議會全會。

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