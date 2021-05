【KTSF】

Fremont市議員邵陽對Fremont市發生的性侵案作出分析,他證實兩名亞裔受害人當中,有一人是華裔,他強調當局很重視案件,會確保被告不會被交保,避免繼續危害社區,來看稍早前的訪問。

