天問一號着陸火星動畫片 與10年前NASA好奇號相似

中國首個火星探測器天文一號星期六上午成功著陸火星,但有專家表示,相比天文一號,美國毅力號的技術難度更高。

「天問一號」著陸巡視器成功降落火星,實現一次任務就做到環繞、著陸和巡視三個目標。本次著陸採用反推引擎減速方式,經過了有驚無險的9分鐘,讓中國成為第二個可以在火星上展開探測的國家。

對於有外國評論認為中國的火星任務不過是重複了美國多年前已完成的事,內地權威航空航天雜誌《航空知識》主編王亞男在接受《環球時報》採訪時承認,中國的技術跟美國仍然有一段差距,特別是美國在火星探測領域已累積了多次成功經驗,單是降落就有多種不同模式,但中國今次才首度登陸火星,最重要是要確保任務成功,天問一號採用的反推引擎減速方式,雖然傳統但技術可靠,且在登月的時候用過可以確保成功。

王亞男又指,「毅力號」今次帶備了火星直升機,實現首次在地球以外的大氣中飛行,又成功利用火星上的二氧化碳轉化出氧氣,為人類登陸火星做準備,意義非常重大,是「天問一號」無法相比的。但相信中美在火星探測技術上,差距正逐漸縮小。

不過有網民指,中國重複的不單是火星探測技術,就連國家航天局特意製作講解「天問一號」著陸技術的動畫,都有抄襲10年前美國「好奇號」著陸動畫之嫌。將兩段動畫同時播放,就見到從鏡頭設計、畫面構圖以至剪接方式都有很多非常相似的地方,到最後飛行器降落、打開降傘減速的過程,同給人有如出一轍的感覺。

