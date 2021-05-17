加州多名地檢官聯署反對提早釋放囚犯

【KTSF 江良慧報導】

加州在兩個多星期前通過緊急立法，提早釋放超過76,000名囚犯，當中包括被裁定暴力重罪，甚至是被判終身監禁，但可以獲得假釋的囚犯，對此，加州41個縣的地方檢察官已經聯署請願，要求當局收回成命。

加州的監獄人口一度是全國最多，今次的行動會進一步把監獄人口減少，州政府在兩星期前宣布，會讓76,000名囚犯因為行為良好可獲提早釋放，但是如今有41名縣地檢官聯名提出反對。

Tulare縣地檢官Tim Ward說：「我們說的是最暴力的罪犯，現在都可以獲提早釋放。」

在新規定下，超過6.3萬名囚犯因服刑表現良好，刑期縮短3分之1，而並非原來規定的5分之1，中谷地區Tulare縣地檢官表示，他聯署反對是因為有關決定欠缺透明度。

Ward說：「他們在週五下午靜靜通過這規定，沒有資詢公眾意見，他們用緊急立法作為理由。」

Fresno縣地檢官Lisa Smittcamp也有份聯署指懲教局行為魯莽，她說加州居民，特別是罪案受害人，理應有全發表意見。

Smittcamp說：「只要檢閱市、縣和州，你就會看到釋囚效果，就是多次獲釋者繼續犯罪。」

加州懲教局發言人發表聲明說，正審議聯署信，說在2016年獲得選民壓倒性通過的57號提案，授權懲教局提出規例，向在囚人士提供額外機會因行為良好獲得減刑。

Smittcamp說：「若有人想認真討論改革刑事司法制度，那就先談在囚期間教育他們，也談如何讓孩子不嚮往罪犯生活。」

聯署請願的地檢官，不包括舊金山地檢官博徹思，舊金山前地檢官，也即洛杉磯現任地檢官George Gascon也沒有聯署。

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