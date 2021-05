加州多名地檢官聯署反對提早釋放囚犯

【KTSF 江良慧報導】

加州在兩個多星期前通過緊急立法,提早釋放超過76,000名囚犯,當中包括被裁定暴力重罪,甚至是被判終身監禁,但可以獲得假釋的囚犯,對此,加州41個縣的地方檢察官已經聯署請願,要求當局收回成命。

加州的監獄人口一度是全國最多,今次的行動會進一步把監獄人口減少,州政府在兩星期前宣布,會讓76,000名囚犯因為行為良好可獲提早釋放,但是如今有41名縣地檢官聯名提出反對。

Tulare縣地檢官Tim Ward說:「我們說的是最暴力的罪犯,現在都可以獲提早釋放。」

在新規定下,超過6.3萬名囚犯因服刑表現良好,刑期縮短3分之1,而並非原來規定的5分之1,中谷地區Tulare縣地檢官表示,他聯署反對是因為有關決定欠缺透明度。

Ward說:「他們在週五下午靜靜通過這規定,沒有資詢公眾意見,他們用緊急立法作為理由。」

Fresno縣地檢官Lisa Smittcamp也有份聯署指懲教局行為魯莽,她說加州居民,特別是罪案受害人,理應有全發表意見。

Smittcamp說:「只要檢閱市、縣和州,你就會看到釋囚效果,就是多次獲釋者繼續犯罪。」

加州懲教局發言人發表聲明說,正審議聯署信,說在2016年獲得選民壓倒性通過的57號提案,授權懲教局提出規例,向在囚人士提供額外機會因行為良好獲得減刑。

Smittcamp說:「若有人想認真討論改革刑事司法制度,那就先談在囚期間教育他們,也談如何讓孩子不嚮往罪犯生活。」

聯署請願的地檢官,不包括舊金山地檢官博徹思,舊金山前地檢官,也即洛杉磯現任地檢官George Gascon也沒有聯署。

