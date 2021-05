CDC放寬戴口罩令 小商業不知道應否跟從

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)突然間放寬口罩的命令,令全美不少小商業都不知道應否跟從,加州則還沒有取消室內口罩令,而針對學校,CDC則表示仍要戴口罩。

CDC周六更新指引表示,在學校還是要繼續戴口罩,理由是因為並不是所有學生在本學年結束前,都能夠完成疫苗接種,例如是12歲以下兒童還不夠資格接種疫苗。

此外,隨著CDC宣布放寬室內戴口罩的命令,大型連鎖店Trader Joe’s、Walmart、Costco、Starbucks等都表示,全美大部分店面已不再要求完整接種疫苗的顧客戴口罩。

不過不少小商業主,像是這位餐廳老闆Jay Spangler,則還不清楚最後到底要對員工及顧客訂下什麼樣的規矩。

畫面上紅色的州份,在上週四之前已經沒有口罩令,藍色的州份,則在上週四後依CDC指引更新放寬室內口罩令,不過如加州等則還在商議何時會放寬室內口罩令。

有健身房老闆表示,在比較虛弱的人附近,還是會戴口罩保護他人。

而拜登內閣則忙著解答民眾對防疫的各種疑問,包括如何回應不願打疫苗的人,美國醫療總監Vivek Murthy醫生表示,正確了解疫苗會把什麼東西放進自己的身體很重要,尤其坊間流傳很多錯誤資訊,強調新冠疫苗經過很嚴謹的研究,而全美醫護人員不僅推薦打疫苗,更以身作則已打了疫苗。

CDC表示上週四放寬口罩令,是在來自針對接種疫苗的醫護人員新的數據分析後才做出的決定。

