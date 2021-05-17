CDC放寬戴口罩令 小商業不知道應否跟從

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聯邦疾控中心（CDC）突然間放寬口罩的命令，令全美不少小商業都不知道應否跟從，加州則還沒有取消室內口罩令，而針對學校，CDC則表示仍要戴口罩。

CDC周六更新指引表示，在學校還是要繼續戴口罩，理由是因為並不是所有學生在本學年結束前，都能夠完成疫苗接種，例如是12歲以下兒童還不夠資格接種疫苗。

此外，隨著CDC宣布放寬室內戴口罩的命令，大型連鎖店Trader Joe’s、Walmart、Costco、Starbucks等都表示，全美大部分店面已不再要求完整接種疫苗的顧客戴口罩。

不過不少小商業主，像是這位餐廳老闆Jay Spangler，則還不清楚最後到底要對員工及顧客訂下什麼樣的規矩。

畫面上紅色的州份，在上週四之前已經沒有口罩令，藍色的州份，則在上週四後依CDC指引更新放寬室內口罩令，不過如加州等則還在商議何時會放寬室內口罩令。

有健身房老闆表示，在比較虛弱的人附近，還是會戴口罩保護他人。

而拜登內閣則忙著解答民眾對防疫的各種疑問，包括如何回應不願打疫苗的人，美國醫療總監Vivek Murthy醫生表示，正確了解疫苗會把什麼東西放進自己的身體很重要，尤其坊間流傳很多錯誤資訊，強調新冠疫苗經過很嚴謹的研究，而全美醫護人員不僅推薦打疫苗，更以身作則已打了疫苗。

CDC表示上週四放寬口罩令，是在來自針對接種疫苗的醫護人員新的數據分析後才做出的決定。

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