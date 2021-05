專家指灣區有部分社區已達到群體免疫

【KTSF】

疫苗接種的工作雖然已經展開超過半年,但何時才能達到群體免疫仍然是一大疑問,有本地的衛生專家相信,灣區有部分社區已經達到群體免疫。

醫生表示,免疫力是沿於接種疫苗和感染新冠病毒後,身體產生的抗體。

以北灣San Quentin監獄為例,當時是疫情重災區,超過2,100名囚犯確診,28人死亡,至今有1,927名囚犯完成接種疫苗。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平認為,San Quentin接種的比例高,相信已經做到群體免疫,同時他表示,全國療養院接種疫苗的比率大約是七成,灣區更超過八成,因此相信不少療養院已達群體免疫。

而灣區亦正逐步邁向群體免疫,所有數據都指出,舊金山在灣區中做得最好,市府表示,75% 16歲以上的居民至少接種了一劑疫苗。

陳子平表示,除了全球都達到群體免疫,否則這種地區性的免疫力就算有,亦會非常短暫。

大部分的醫生都同意,需要達至全球性的免疫力,相信要幾年時間,這是由於新變種病毒的出現,以及民眾對接種疫苗的猶豫。

在灣區最大的挑戰是民眾對疫苗的安全性有憂慮,有民眾認為,疫苗的臨床試驗數據不足,不想犧牲自己做白老鼠。

