專家指灣區有部分社區已達到群體免疫

【KTSF】

疫苗接種的工作雖然已經展開超過半年，但何時才能達到群體免疫仍然是一大疑問，有本地的衛生專家相信，灣區有部分社區已經達到群體免疫。

醫生表示，免疫力是沿於接種疫苗和感染新冠病毒後，身體產生的抗體。

以北灣San Quentin監獄為例，當時是疫情重災區，超過2,100名囚犯確診，28人死亡，至今有1,927名囚犯完成接種疫苗。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平認為，San Quentin接種的比例高，相信已經做到群體免疫，同時他表示，全國療養院接種疫苗的比率大約是七成，灣區更超過八成，因此相信不少療養院已達群體免疫。

而灣區亦正逐步邁向群體免疫，所有數據都指出，舊金山在灣區中做得最好，市府表示，75% 16歲以上的居民至少接種了一劑疫苗。

陳子平表示，除了全球都達到群體免疫，否則這種地區性的免疫力就算有，亦會非常短暫。

大部分的醫生都同意，需要達至全球性的免疫力，相信要幾年時間，這是由於新變種病毒的出現，以及民眾對接種疫苗的猶豫。

在灣區最大的挑戰是民眾對疫苗的安全性有憂慮，有民眾認為，疫苗的臨床試驗數據不足，不想犧牲自己做白老鼠。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。