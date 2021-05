影評：滲入伊斯蘭國網絡的驚悚片《網誘驚魂》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名記者為了要了解並揭發西方國家少女,投奔加入伊斯蘭國的故事,鋌而走險。

英國一名記者Amy,為了要了解並揭發為什麼有許多西方國家少女會投奔加入伊斯蘭國,之後淪落為性奴,甚至被殺。她在社交媒體營造出一個虛構人物,聲稱自己是個剛改信伊斯蘭教的19歲少女,並對伊斯蘭國的行動抱好奇和同情心態,開始分享一個伊斯蘭國聖戰者上載的視頻。這一招果然奏效,這位伊斯蘭國男子Bilel 要認識她。Amy 趕緊學習新教徒在外表和言談舉止上的特徵,並開始和Bilel 開始視頻對話,並在公司同事幫助下,私自錄下所有對話。

Amy 原是以專業角度出發,但卻也逐漸被Bilel 的甜言打動,甚至做了買機票準備從土耳其潛入敘利亞。這一系列的舉動令她越陷越深,Amy 的專業和私人生活,頓時受到嚴峻威脅。

令人難以置信的,是這則故事是根據真實事跡改編,鋌而走險的是一名法國記者。導演Timur Kekmambetov 採用新研發的拍攝技術”screenlife format”,來捕捉電腦螢幕上的所有影像。整部電影都是在看記者的螢光幕,給觀眾的感覺是受困於她的世界中,也因此感覺到劇中人物的思緒。從簡單的打字,到在不同的電腦程序之間轉動,甚至是所有舉動的速度,都感受到這人物所經歷的。

兩位主要演員則通過螢幕上的更小窗口對演,體現出跨空間的默契。甚至令人了解,記者為什麼會失足,並為她感到緊張。更似乎見到現實生活中,確實有人被誘惑,背後的原因。

《網誘驚魂 Profile》給電影觀眾一種不同的視覺和心靈體驗。滿分五分中得四分半,不該錯過。電影目前在灣區戲院廣泛上映。觀眾可以考慮自己是否已經接受重回電影院,來做出適合自己和親友的決定。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/profile

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Profile” Review: Entering the online den of an ISIS recruiter

“Screening Room” reviews “Profile”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/profile

Now in theatres.