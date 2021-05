【KTSF】

今年全國共有161名高中生獲得總統獎學金,當中加州有9人,4人在灣區。

灣區的4位總統獎學金得主,其中3人是聖荷西Lynbrook高中的學生,他們是Grace Huh、Eshani Jha和Michael Zhao。

同樣在南灣Mountain View的Saint Francis高中的學生Arya Pratap,家住東灣Fremont。

總統獎學金是在1964年設立,目的是要承認和獎勵全國最優秀的高中畢業生,在1979年,擴展到能夠顯示視覺、創作與表演藝術成就的學生,2015年再延伸到事業與技術教育領域,這是全國高中生的最高榮譽。

