美國印度僑民送物資到印度幫助家鄉（視頻）

新的變種病毒席捲印度,美國的印度僑民送物資到印度幫助家鄉。

史丹佛公共衛生專家Anurag Mairal教授是國際非牟利組織Sewa灣區負責人,該平台發起Help India Defeat COVID-19運動,希望在矽谷的印度人,能夠出錢出力幫助家鄉。

Mairal教授說:「協助印度當地組織對抗疫情非常重要,我們的目標是籌越多經費越好,用科技來拯救印度人生命。」

Maira說,印度疫情失控有幾個因素,除了外界看到的大型宗教活動及選舉照常舉行,最主要原因就是民眾輕忽新冠病毒的嚴重性。

Mairal說:「這些也曾發生在1917年至1918年的流感大流行,整個社會有種安全感認為可以戰勝病毒,所以整個社會態度鬆懈,大家覺得沒甚麼好擔心,因為確診人數以人均來算,相對地比其他國家少。」

印度的新冠死亡病例已經超過25萬,印度正面臨氧氣不足、醫療人力和設施短缺、富人逃跑、窮人搶氧氣的事件不斷發生。

Maira說,印度的貧富不均,的確是有錢人得到很好的醫療照顧,但是第二波的疫情,讓有錢人也搶不到醫療資源。

Mairal說:「第二波疫情的影響不分貧富,事實上富人更受影響,過去很多能獲的醫療現在卻拿不到,很多富戶人家染疫死亡,這波疫情無人倖免。」

眾所皆知,印度裔在美國科技界的影響力,Google、微軟的執行長都是印度裔,他們均表示願利用公司的影響力和資源,協助解決印度醫療氧氣嚴重短缺等問題,以及提供其他技術知識上的幫助。

此地的印度移民也希望各族裔拋棄成見,幫助印度對抗新冠病毒。

觀眾可以上網https://www.sewausa.org/Covid-19-India查詢相關資訊。

