Trader Joe’s更新政策 不再要求已接種完整疫苗顧客戴口罩

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)周四宣布接種完整疫苗的人,除了少部分情況下,在戶外和室內都無需戴口罩,不過衛生專家就警告說,感染的風險仍然存在,而連鎖超市Trader Joe’s就在周五更新他們的口罩政策,不再要求接種完整疫苗的顧客在店內戴口罩。

Trader Joe’s周五發表聲明,說取消對接種完整疫苗顧客的口罩命令,也是全國自CDC周四放寬口罩指引後,第一間全國性的主要零售商更改戴口罩的要求。

Trader Joe’s表示,他們鼓勵顧客遵從衛生官員的指導,包括疾控中心所發出,說接種完整疫苗的人無需戴著口罩的指引,Trader Joe’s不會要求顧客出示打了疫苗的證明,而他們的店員就會繼續維持戴口罩。

其他大型零售商例如是Target、Walmart、CVS和Macy’s等都表示,仍然要求顧客戴口罩,但也同時表示,正審議CDC的最新指引。

而雖然最近幾天新型肺炎檢測出現陽性結果,比率是有史以來最低,但仍然有衛生專家認為,CDC太早放寬口罩指引。

CNN醫療分析師Leana Wen醫生說:「這轉變太突然,CDC是一夜之間從0到100。」

已經接種完整疫苗的人佔總人口3分1,至於是否要強制戴口罩,CDC總監說,要有地方政府自行決定。

在夏威夷,州長David Ige說:「繼續強制戴口罩,所有人在室內都要戴口罩。」

明尼蘇達州的口罩令就已經取消,當地官員說:「當你進入商店看到人沒戴口罩,你知道他們都打了疫苗,安全。」

但其實如何知道他們打了疫苗?FDA疫苗顧問委員會Paul Offit醫生說:「其實是靠大家自律,所以我還是會戴口罩,在公共室內地方。」

Kroger、Home Depot和Starbucks都表示,仍然會要求顧客戴口罩。

不過很多校區已不再要求戴口罩,這個高中生表示,學校已經在沒有人戴口罩,當然他是合資格接種疫苗,但再年幼的兒童仍未可以打疫苗。

總統的首席醫療顧問Anthony Fauci醫生表示,秋季開學時,高中生和青少年都可以打疫苗,但小學生就可能要等到年底才可以打疫苗。

有消息指,CDC仍未能說服某些對疫苗感猶豫的共和黨人去打針,因為他們認為接種疫苗等同奪去他們的自由。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

