Trader Joe’s更新政策 不再要求已接種完整疫苗顧客戴口罩

May 14, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Anthony92931 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0)

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心（CDC）周四宣布接種完整疫苗的人，除了少部分情況下，在戶外和室內都無需戴口罩，不過衛生專家就警告說，感染的風險仍然存在，而連鎖超市Trader Joe’s就在周五更新他們的口罩政策，不再要求接種完整疫苗的顧客在店內戴口罩。

Trader Joe’s周五發表聲明，說取消對接種完整疫苗顧客的口罩命令，也是全國自CDC周四放寬口罩指引後，第一間全國性的主要零售商更改戴口罩的要求。

Trader Joe’s表示，他們鼓勵顧客遵從衛生官員的指導，包括疾控中心所發出，說接種完整疫苗的人無需戴著口罩的指引，Trader Joe’s不會要求顧客出示打了疫苗的證明，而他們的店員就會繼續維持戴口罩。

其他大型零售商例如是Target、Walmart、CVS和Macy’s等都表示，仍然要求顧客戴口罩，但也同時表示，正審議CDC的最新指引。

而雖然最近幾天新型肺炎檢測出現陽性結果，比率是有史以來最低，但仍然有衛生專家認為，CDC太早放寬口罩指引。

CNN醫療分析師Leana Wen醫生說：「這轉變太突然，CDC是一夜之間從0到100。」

已經接種完整疫苗的人佔總人口3分1，至於是否要強制戴口罩，CDC總監說，要有地方政府自行決定。

在夏威夷，州長David Ige說：「繼續強制戴口罩，所有人在室內都要戴口罩。」

明尼蘇達州的口罩令就已經取消，當地官員說：「當你進入商店看到人沒戴口罩，你知道他們都打了疫苗，安全。」

但其實如何知道他們打了疫苗？FDA疫苗顧問委員會Paul Offit醫生說：「其實是靠大家自律，所以我還是會戴口罩，在公共室內地方。」

Kroger、Home Depot和Starbucks都表示，仍然會要求顧客戴口罩。

不過很多校區已不再要求戴口罩，這個高中生表示，學校已經在沒有人戴口罩，當然他是合資格接種疫苗，但再年幼的兒童仍未可以打疫苗。

總統的首席醫療顧問Anthony Fauci醫生表示，秋季開學時，高中生和青少年都可以打疫苗，但小學生就可能要等到年底才可以打疫苗。

有消息指，CDC仍未能說服某些對疫苗感猶豫的共和黨人去打針，因為他們認為接種疫苗等同奪去他們的自由。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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