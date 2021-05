Kome, Tomi自助餐廳負責人涉逃稅及違勞工法被起訴

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta正式起訴灣區知名的自助餐廳Kome及Tomi的負責人等三人涉嫌逃稅,及違反勞工法等多項罪名。

三名被告是60歲的David Tai Leung、60歲的Sunny Siukeung Chan,以及55歲的Wendy Lai Ip,三人是位於Daly City的Kome海鮮自助餐廳,與聖荷西及Concord的Tomi自助餐廳的負責人、營運者及會計師,三人共面對65項控罪,包括涉嫌為了逃稅提交虛假的稅務申報表、沒有繳納失業保險和培訓稅、未繳納傷殘保險、未繳納所得稅,以及竊取工資等。

三人周四在沙加緬度高等法院出庭,其中一名被告稍早前向沙加緬度警局自首,另外兩名被告在庭上被捕,還押後審。

據稱被告涉嫌從其僱員竊取了超過893,000元的工資,涉嫌逃漏營業稅28多萬元,及涉嫌向加州就業發展局(EDD)逃漏17多萬元的勞工稅。

這個案子是由多個部門聯合調查,包括加州司法部、加州就業發展局與加州稅務局等,從2017年就展開調查,這個專案小組名為Tax Recovery in the Underground Economy,簡稱為TRUE,由律師、調查員和機構的特工組成,就是為了確保多個組織合作打擊地下經濟。

加州司法部長Rob Bonta發聲明說,有責任保護員工以及納稅人的錢,希望這些人能被定罪。

