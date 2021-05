【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)灣景區周三下午有亞裔居民遭人入屋爆竊,涉案3名疑犯都是非洲裔,而且有槍。

爆竊案發生在周三下午2時40分左右,在灣景區Topeka Avenue 200號路段,當時3名20歲左右的非洲裔男子,持槍強行進入受害人間屋,然後偷走受害人的現金和珠寶,事後3人開車逃走,事件中42歲的亞裔男人沒有受傷。

另外,在同一日下午3時19分左右,在聯合廣場附近也發生持槍劫案,事發地點是Stockton夾Geary街,當時一個33歲的亞裔男人和另一名男子,在上址行人道上走路期間,突然遭3名20幾歲的非洲裔男子持槍打劫,3名疑犯在事後登上一輛接應的車輛逃走,事件中兩名受害人都沒有受傷,也不清楚他們損失什麼財物。

