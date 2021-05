【KTSF】

南灣聖荷西一個男人涉嫌上週六在市中心尾隨一名亞裔女性,進入她所居住的大廈內,毆打並強姦她,過程被大廈閉路電視攝錄下來,警方根據片段,已經拘捕20歲疑犯Cristobal Fuentes-Melara。

警方表示,案發在5月8日凌晨2時45分左右,在South First Street的St. Claire Apartments,當時受害人在大廈外和剛路過的疑犯短暫交談,之後受害人轉身進入大廈內,但疑犯尾隨,並在大堂內毆打和強姦受害人。

警方在兩天後拘捕疑犯,他面對強姦、嚴重綁架和非禮等控罪。

警方表示,雖然受害人是亞裔,但相信她遇襲與她族裔無關。

任何人如果有這宗案的線索,可以致電聖荷西警局性侵調查組,電話:(408) 277-4102。

