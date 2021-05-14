Colonial油管公司燃油輸送要多數天才回復正常

【KTSF 張麗月報導】

油管營運商Colonial Pipeline遭受黑客網攻6天之後，公司整個系統現已重新啟動，但燃油要回復正常輸送可能需要多幾天時間。

全長超過5,500英里，從德州到東岸的Colonial油管，供應美國東岸近一半的燃油，公司整個系統現已重新啟動，但修復初期，燃油輸送速度在某些地區只是每小時5哩，因此可能還需要多幾天時間，大概在本週末之前，燃油輸送供應鏈才可望全面恢復正常運作。

Colonial表示，部份市場在這段期間，燃油輸送可能出現間歇性干擾。

汽油供應就仍然短缺，由東岸至東南部，在一些油站仍可見到長長的車龍，當局認為是由於焦慮的民眾恐慌地去入油，令到南北卡州和維珍尼亞州有超過一半油站是缺油。

由於求過於供，直接推高汽油售價，單在喬治亞州和南北卡州，當局就收到超過1,200宗投訴，指汽油飆升，坐地起價。

維珍尼亞州駕車人士Leather Kerney說：「6加侖要35元，太離譜了。」

美國汽車協會（AAA）表示，全美平均汽油售價現已上漲至每加侖3元以上，舊金山（三藩市）更加升至每加侖4元以上。

另外，有媒體引述消息來源透露，Colonial公司上週五遭受網攻後幾小時，透過極難追蹤的數碼貨幣，支付接近500萬美元給東歐的黑客，這講法與本星期初的報導有矛盾。

當時報導說，Colonial無意支付任何贖金，知情人士也透露，美國政府官員也知道Colonial支付了贖金。

消息又說，對方收到贖金之後，黑客就向油管營運商提供一個解碼工具，去重新啟動電腦網絡，但這個解碼工具運作很慢，Colonial公司要繼續使用自己的後備設施來幫助還原系統。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。