Colonial油管公司燃油輸送要多數天才回復正常

【KTSF 張麗月報導】

油管營運商Colonial Pipeline遭受黑客網攻6天之後,公司整個系統現已重新啟動,但燃油要回復正常輸送可能需要多幾天時間。

全長超過5,500英里,從德州到東岸的Colonial油管,供應美國東岸近一半的燃油,公司整個系統現已重新啟動,但修復初期,燃油輸送速度在某些地區只是每小時5哩,因此可能還需要多幾天時間,大概在本週末之前,燃油輸送供應鏈才可望全面恢復正常運作。

Colonial表示,部份市場在這段期間,燃油輸送可能出現間歇性干擾。

汽油供應就仍然短缺,由東岸至東南部,在一些油站仍可見到長長的車龍,當局認為是由於焦慮的民眾恐慌地去入油,令到南北卡州和維珍尼亞州有超過一半油站是缺油。

由於求過於供,直接推高汽油售價,單在喬治亞州和南北卡州,當局就收到超過1,200宗投訴,指汽油飆升,坐地起價。

維珍尼亞州駕車人士Leather Kerney說:「6加侖要35元,太離譜了。」

美國汽車協會(AAA)表示,全美平均汽油售價現已上漲至每加侖3元以上,舊金山(三藩市)更加升至每加侖4元以上。

另外,有媒體引述消息來源透露,Colonial公司上週五遭受網攻後幾小時,透過極難追蹤的數碼貨幣,支付接近500萬美元給東歐的黑客,這講法與本星期初的報導有矛盾。

當時報導說,Colonial無意支付任何贖金,知情人士也透露,美國政府官員也知道Colonial支付了贖金。

消息又說,對方收到贖金之後,黑客就向油管營運商提供一個解碼工具,去重新啟動電腦網絡,但這個解碼工具運作很慢,Colonial公司要繼續使用自己的後備設施來幫助還原系統。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。