東灣奧克蘭(屋崙)將於下週六恢復舉辦免費丟大型垃圾活動,去年該活動因疫情而暫停。

地點是東奧克蘭Edgewater Drive 7101號,時間是下週六5月22號早上9點至下午1點,市府表示,這項服務只提供給奧克蘭居民,民眾需帶備地址證明和戴口罩。

下次的活動將於6月26號,在同一地點舉行,之後會在每個月的最後一個星期六繼續舉行。

