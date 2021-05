紐森再推銷「加州復元計劃」 總開支達一千億元

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森周五再推銷他的「復元計劃」,這項計劃總開支達一千億元,當中包括派錢、救助小商業、撥款給公立學校以及處理無家者危機。

紐森提出的總值一千億的「加州復元計劃」(California Comeback Plan),可望解決大部份與疫情有關的需要,當中包括建議向年收入少過7.5萬元家庭,直接派錢600元,撥款200億元給公立學校,撥120億元處理無家者問題,以及額外撥款400億元給小商業,申請不用償還的補助金。

紐森強調 這是州政府的承諾:「這史無前例機會,投資過千億元入復元計劃,我們需要更好問責,花費和投資的每一元,我們需要更問責,包括聯邦的錢,我們正設立一個新單位,就是問責單位。」

這計劃也建議預留資金放入州府的「雨天基金」,以及因為公職人員龐大的退休金開支而要償還部份債務。

這個「加州復元計劃」還必須得到州議會通過才實施,這計劃中,有部份資金是來自拜登總統3月時簽署生效的聯邦紓困救助計劃,加州獲得撥款270億元,其餘來自加州今年預估的750億財政盈餘。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。