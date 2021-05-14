紐森再推銷「加州復元計劃」 總開支達一千億元

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森周五再推銷他的「復元計劃」，這項計劃總開支達一千億元，當中包括派錢、救助小商業、撥款給公立學校以及處理無家者危機。

紐森提出的總值一千億的「加州復元計劃」（California Comeback Plan），可望解決大部份與疫情有關的需要，當中包括建議向年收入少過7.5萬元家庭，直接派錢600元，撥款200億元給公立學校，撥120億元處理無家者問題，以及額外撥款400億元給小商業，申請不用償還的補助金。

紐森強調 這是州政府的承諾：「這史無前例機會，投資過千億元入復元計劃，我們需要更好問責，花費和投資的每一元，我們需要更問責，包括聯邦的錢，我們正設立一個新單位，就是問責單位。」

這計劃也建議預留資金放入州府的「雨天基金」，以及因為公職人員龐大的退休金開支而要償還部份債務。

這個「加州復元計劃」還必須得到州議會通過才實施，這計劃中，有部份資金是來自拜登總統3月時簽署生效的聯邦紓困救助計劃，加州獲得撥款270億元，其餘來自加州今年預估的750億財政盈餘。

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