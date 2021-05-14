民調指近四成受訪者會看CDC指引決定是否戴口罩

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）周四宣布放寬口罩令，接種完整疫苗的人在大部分場合中，無論戶外或室內活動都不必戴口罩，一個在此之前做的民意調查發現，很多人都表示會看CDC的指引而決定是否繼續戴口罩。

一項由雅虎新聞與YouGov聯合在5月11日到5月13日期間，也即是CDC放寬口罩令之前幾日所做的民調顯示，有近4成受訪者表示，在戶外公眾場合，他們會始終都戴口罩，有24%人就表示，大部分時間會戴口罩，當中已經打齊針的受訪者，戴口罩的比例更高。

但問到他們何時才會將口罩留在家中，有39%的受訪者選擇這個答案：「直至CDC說，大家可以不戴口罩」，有25%就選擇「等社區多數人都打齊針」，有21%人就認為，「等社區不再有病例」，他們就不戴口罩。

CDC透露，目前美國有59%人口至少接種第一劑，尚未接種的成年人口中，5%表示一有機會就去打針，有20%人堅決不接種，其餘的就採取觀望態度，或表示不確定，而要達到群體免疫，必須要有75%以上的人口接種疫苗。

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