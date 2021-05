以色列陸空炮轟哈馬斯地道網 加沙增至119死逾800傷

【有新新聞】

以色列出動地面部隊,配合空襲加沙的行動。巴勒斯坦累計已有119人死亡、逾800人傷,但以軍和哈馬斯均未有停火跡象。

以軍集結地面部隊行動,隔著邊境開火,但未有進入加沙,是此輪衝突的最大規模攻擊。配合160架戰機空襲,坦克共開炮50發,宣稱擊中150個目標,摧毀數公里的哈馬斯地道網。

哈馬斯揚言不怕地面戰,形容是擊斃或俘虜敵兵的機會。又稱以自殺式無人機反攻以色列一間化工廠。

以色列響警報及疏散,又指成功以鐵穹系統攔截。逾2000枚射向以色列的火箭炮,大部分被攔截。以軍稱前一日至少擊斃了20名哈馬斯高層目標。

加沙的大型醫院,有被彈殼及碎片擊傷的平民,有兒童要截肢。大批加沙民眾無緣開齋節慶祝,撤離到聯合國的學校避難。哈馬斯號召被佔領地區的巴勒斯坦人上街示威抗議,包括在西岸及以色列境內。

南部炮火不斷之際,北面黎巴嫩向以色列發射了多枚火箭炮,炮彈僅落入地中海。真主黨的消息人士否認是他們所為,黎巴嫩政府亦確認這點,又指火箭發射地點接近巴人難民營。

