舊金山華埠麥禮謙圖書館下星期一重開（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

位於舊金山(三藩市)華埠的麥禮謙圖書館,將於下星期一重開給市民入內,是舊金山第一間公立圖書分館重開,圖書館提供的服務和以前有什麼不同?

建於1921年的舊金山華埠圖書館,是全市第一間即將重開的圖書分館,除了為了表示支持華埠和亞裔社區之外,這間圖書館的通風系統好,也是早日重開的主要原因。

舊金山公共圖書館館長Michael Lambert說:「不是所有圖書館都有機械通風系統,華埠分館是全市三間圖書館之一,設有健全的通風及冷暖氣系統,館內通風很好,另外今年是華埠圖書館100週年,我們要慶祝它在這社區屹立不倒。」

代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)感謝疫情期間,許多圖書館管理員被派協助抗疫的職務,佩斯金又特別提到,華埠麥禮謙圖書館比起舊金山市府大樓更早重開。

佩斯金說:「較市府大樓6月8日重開還要早,顯示我們的優先次序,書本和閱讀先於政治與鬥爭。」

圖書館重開新的口號就是快覽速提(Browse & Bounce),要求大家在館內的時間盡量要短,市民可以進圖書館領取圖書證,在指定範圍內瀏覽圖書,使用電腦不超過50分鐘,還可以影印、打印、傳真及掃描文件檔案等。

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,華埠已經有接近7成市民接種了起碼一劑疫苗,只要大家戴口罩、勤洗手及保持距離,就可以安全地重拾在圖書館內飽覽書本的樂趣。

