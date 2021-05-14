亞太裔傳統月「英雄」專題：華埠糕餅店老闆張曉燕（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

在疫情期間有很多沉默的無名英雄，尤其是冒著染疫風險，仍堅守岡位的第一線服務人員，本集亞太裔傳統月的英雄專題，為您介紹一位差點將店鋪關閉，最後決定堅持用食物傳遞愛心的糕餅店老闆。

在華埠經營糕餅店的張曉燕，疫情期間一直堅守崗位，儘管新冠肺炎的恐懼，讓人的距離瞬間拉開，華埠當時也成為空城，她還是堅持開門營業，服務華埠社區。

幸福餅家老闆張曉燕說：「是的，的確是滿害怕的，但是我要跟自己說，如果我做第一線的我都不站出來，我們不正常營業的話，那麼其他人怎麼會感受到這個正常的心態呢？」

張曉燕2010年從中國廣東珠海移民來美，2015年買下華埠的幸福餅家，開始創業之路，延續這家已有46年歷史的老店，為喜歡港式糕餅的人士維繫著往日情懷。

張曉燕說：「幸福就剛好是在華埠開的第一間中式麵包店，它是當時是香港的師傅，然後他們帶著機器過來，在這裡建設起來的。」

她的店靠著在華埠生活和工作的老客戶維繫穩定的生意，去年3月疫情爆發後，一夜之間全都變了。

張曉燕說：「我們生意就是由最高峰，跌到只有1%的生意，我從來沒有試過這麼慘澹的，我試過一天我早上開門到下午，我只賣了十幾個包，然後兩杯咖啡，但是這個過程中，真的挺辛苦的，因為你每一天開門，你都沒有生意，然後你看到的都是人與人當中那種恐懼，那種驚慌。」

儘管餐飲業是必要行業，仍然可以營業，但顧客不來，商家對未來充滿焦慮和未知，去年4月，她一度有過把店鋪關門的念頭。

張曉燕說：「每天的營業額加起來，可能一個月只有幾百塊，但是我要交租金、水電費，還有租金，那個支出每個月都要差不多8千、9千，那我收入只有幾百塊，真的很難熬，我真的有想把它關掉。」

那時候很多人都不敢到華埠，儘管店裡沒甚麼生意，她還是硬著頭皮，天天到店裡，而當時的一個契機，讓她改變了想法。

張曉燕說：「有一個團隊我印象，很打動我的，那就是慈濟，慈濟他們就是在這個疫情當中，他們無懼無畏的，把一些素食的餐送給散房的老人家，我給他們那種勇敢，還有那種大愛感動了。」

於是張曉燕決定向他們學習，剛好端午節臨近，她特別做了素食的粽子，送給這些慈濟志工，傳遞愛心的同時，也改變了她在疫情中的決定。

張曉燕說：「但是很意外，就是很驚訝的一點就是，原來愛可以人與人之間可以互動，也可以人與人之間把它發光發熱，它帶我正面的能量，他們回饋給我的也是，給了很大的勇氣給我，他們跟我說，你的粽子很好吃，她說我在舊金山第一次吃到這麼好的粽子，其實每個人跟我說了一句，一句一句加起來就是對我很大的鼓勵，很大的愛。」

張曉燕體會到了，食物不單只可以暖胃，還可以暖人心，在疫情之中仍可以透過幫助他人，來溫暖的度過疫情，於是她決定不關店了，後來隨著她重新調整經營策略，像是開發健康概念的產品，開始在網上宣傳，又新增送貨上門服務，加上還為華埠散房送餐，一年多來總算熬過來，把生意撐了下去。

張曉燕說，要用自己的手藝，繼續傳遞溫暖和傳遞愛。

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