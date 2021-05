亞太裔傳統月「英雄」專題：華埠糕餅店老闆張曉燕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在疫情期間有很多沉默的無名英雄,尤其是冒著染疫風險,仍堅守岡位的第一線服務人員,本集亞太裔傳統月的英雄專題,為您介紹一位差點將店鋪關閉,最後決定堅持用食物傳遞愛心的糕餅店老闆。

在華埠經營糕餅店的張曉燕,疫情期間一直堅守崗位,儘管新冠肺炎的恐懼,讓人的距離瞬間拉開,華埠當時也成為空城,她還是堅持開門營業,服務華埠社區。

幸福餅家老闆張曉燕說:「是的,的確是滿害怕的,但是我要跟自己說,如果我做第一線的我都不站出來,我們不正常營業的話,那麼其他人怎麼會感受到這個正常的心態呢?」

張曉燕2010年從中國廣東珠海移民來美,2015年買下華埠的幸福餅家,開始創業之路,延續這家已有46年歷史的老店,為喜歡港式糕餅的人士維繫著往日情懷。

張曉燕說:「幸福就剛好是在華埠開的第一間中式麵包店,它是當時是香港的師傅,然後他們帶著機器過來,在這裡建設起來的。」

她的店靠著在華埠生活和工作的老客戶維繫穩定的生意,去年3月疫情爆發後,一夜之間全都變了。

張曉燕說:「我們生意就是由最高峰,跌到只有1%的生意,我從來沒有試過這麼慘澹的,我試過一天我早上開門到下午,我只賣了十幾個包,然後兩杯咖啡,但是這個過程中,真的挺辛苦的,因為你每一天開門,你都沒有生意,然後你看到的都是人與人當中那種恐懼,那種驚慌。」

儘管餐飲業是必要行業,仍然可以營業,但顧客不來,商家對未來充滿焦慮和未知,去年4月,她一度有過把店鋪關門的念頭。

張曉燕說:「每天的營業額加起來,可能一個月只有幾百塊,但是我要交租金、水電費,還有租金,那個支出每個月都要差不多8千、9千,那我收入只有幾百塊,真的很難熬,我真的有想把它關掉。」

那時候很多人都不敢到華埠,儘管店裡沒甚麼生意,她還是硬著頭皮,天天到店裡,而當時的一個契機,讓她改變了想法。

張曉燕說:「有一個團隊我印象,很打動我的,那就是慈濟,慈濟他們就是在這個疫情當中,他們無懼無畏的,把一些素食的餐送給散房的老人家,我給他們那種勇敢,還有那種大愛感動了。」

於是張曉燕決定向他們學習,剛好端午節臨近,她特別做了素食的粽子,送給這些慈濟志工,傳遞愛心的同時,也改變了她在疫情中的決定。

張曉燕說:「但是很意外,就是很驚訝的一點就是,原來愛可以人與人之間可以互動,也可以人與人之間把它發光發熱,它帶我正面的能量,他們回饋給我的也是,給了很大的勇氣給我,他們跟我說,你的粽子很好吃,她說我在舊金山第一次吃到這麼好的粽子,其實每個人跟我說了一句,一句一句加起來就是對我很大的鼓勵,很大的愛。」

張曉燕體會到了,食物不單只可以暖胃,還可以暖人心,在疫情之中仍可以透過幫助他人,來溫暖的度過疫情,於是她決定不關店了,後來隨著她重新調整經營策略,像是開發健康概念的產品,開始在網上宣傳,又新增送貨上門服務,加上還為華埠散房送餐,一年多來總算熬過來,把生意撐了下去。

張曉燕說,要用自己的手藝,繼續傳遞溫暖和傳遞愛。

