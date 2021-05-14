Fremont一男子涉嫌一天性侵兩婦人（視頻）



【KTSF 韓千繪報導】

東灣Fremont發生強姦案，一個28歲男子一天內性侵兩名分別是50幾和60多歲的女子。

Fremont警方表示，案發於周四早上約11點，接報到Grimmer Blvd夾Blacow Road一個住宅。

警員到達現場時，目睹一個男人正在性侵一名67歲的女子，警員立即阻止個男人，並將他拘捕，受害人有受傷，被送院治療。

警方表示，被捕疑犯是來自東灣Hayward的無家可歸者，28歲的Alexander Lomax，他面臨性侵、虐待老人和襲擊等多項控罪。

警方表示，目前亦正調查，發生在周四早上較早時的另一宗性侵案，受害人認出Lomax就是案中疑犯。

案發於Fremont Blvd夾Auto Mall Pkwy一帶，57歲的女受害人表示，在那裡走路的時候，被Lomax揮拳襲擊和推倒地上，之後Lomax企圖強姦她，當時有目擊者把疑犯嚇走，之後警員到場。

警方表示，目前兩宗案件均仍在調查，呼籲民眾如有案件相關資料應同警方調查組聯絡，電話：(510) 790-6900。

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