無家者涉一天犯兩宗強姦案 警方發現再有受害人

【KTSF 江良慧報導】

本台日前報導東灣Fremont發生強姦案，一個28歲男人一天內性侵兩名分別是50幾和60幾歲的女人，警方發現有第三名受害人，疑犯同月初另一宗強姦案有關，受害人是75歲的婦女，並在Safeway超市內發生，警方表示，3名受害人中有兩名是亞裔，警方相信可能還有更多受害人。

Fremont警方表示，連環強姦案疑犯來自東灣Hayward的無家可歸者，28歲的Alexander Lomax，於5月5號下午約6點01分，在The Hub Shopping Center的Safeway超市內，涉嫌性侵一名75歲的婦女，當時受害人在超市內購物，Lomax突然從後行近，並捉緊受害人的手臂，然後用其下體撞向受害人的臀部，受害人尖叫，Lomax立即逃走。

至於周四發生的兩宗強姦案，警方公布更多細節，第一宗發生於早上約9點47分，於Fremont Blvd夾Auto Mall Pkwy一帶，57歲的女受害人在那裡走路的時候，Lomax揮拳打她的後腦，和將她推倒地上，之後Lomax企圖強姦她，受害人反抗，並咬Lomax的手臂，當時有目擊者介入阻止疑犯，Lomax在警方到達前逃離現場，受害人認出Lomax就是案中疑犯。

一個多小時候，於周四早上約11點，Lomax在Grimmer Blvd.夾Blacow Rd.一個住宅的前院，強姦一名67歲的女子。

警方表示，Lomax拳打受害人後腦，又多次打她的頭和臉，之後將受害人拖過草地，在光天化日之下性侵她。

有目擊者報警，當警員趕到時受害人全身赤裸，Lomax仍在施襲，警員立即阻止Lomax，並將他拘捕。

受害人被送到創傷中心救治，傷勢嚴重，包括面部受傷和身體多處骨折，被送院治療，無生命危險。

Lomax目前被羈押在Santa Rita監獄，警察局長表示，會與地檢處合作，令Lomax一直還押，Lomax面臨性侵、虐待老人和襲擊等多項控罪。

警方表示，呼籲民眾如有案件相關資料，應同警方調查組聯絡，電話：(510) 790-6900。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。