無家者涉一天犯兩宗強姦案 警方發現再有受害人

本台日前報導東灣Fremont發生強姦案,一個28歲男人一天內性侵兩名分別是50幾和60幾歲的女人,警方發現有第三名受害人,疑犯同月初另一宗強姦案有關,受害人是75歲的婦女,並在Safeway超市內發生,警方表示,3名受害人中有兩名是亞裔,警方相信可能還有更多受害人。

Fremont警方表示,連環強姦案疑犯來自東灣Hayward的無家可歸者,28歲的Alexander Lomax,於5月5號下午約6點01分,在The Hub Shopping Center的Safeway超市內,涉嫌性侵一名75歲的婦女,當時受害人在超市內購物,Lomax突然從後行近,並捉緊受害人的手臂,然後用其下體撞向受害人的臀部,受害人尖叫,Lomax立即逃走。

至於周四發生的兩宗強姦案,警方公布更多細節,第一宗發生於早上約9點47分,於Fremont Blvd夾Auto Mall Pkwy一帶,57歲的女受害人在那裡走路的時候,Lomax揮拳打她的後腦,和將她推倒地上,之後Lomax企圖強姦她,受害人反抗,並咬Lomax的手臂,當時有目擊者介入阻止疑犯,Lomax在警方到達前逃離現場,受害人認出Lomax就是案中疑犯。

一個多小時候,於周四早上約11點,Lomax在Grimmer Blvd.夾Blacow Rd.一個住宅的前院,強姦一名67歲的女子。

警方表示,Lomax拳打受害人後腦,又多次打她的頭和臉,之後將受害人拖過草地,在光天化日之下性侵她。

有目擊者報警,當警員趕到時受害人全身赤裸,Lomax仍在施襲,警員立即阻止Lomax,並將他拘捕。

受害人被送到創傷中心救治,傷勢嚴重,包括面部受傷和身體多處骨折,被送院治療,無生命危險。

Lomax目前被羈押在Santa Rita監獄,警察局長表示,會與地檢處合作,令Lomax一直還押,Lomax面臨性侵、虐待老人和襲擊等多項控罪。

警方表示,呼籲民眾如有案件相關資料,應同警方調查組聯絡,電話:(510) 790-6900。

