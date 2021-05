印度新冠疫情失控 佛利蒙印度裔移民憂心遠方親人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙的印度裔人口數目居加州第二位,印度新冠疫情失控,此地的印度裔移民憂心遠在印度的親人。

住在Fremont的Vinita Verma,雙親都還在印度,她說去年新冠疫情爆發後,父母已經一年沒出過門,但是其他的親戚則沒那麼幸運,有兩名親戚已經死於新冠肺炎。

Vinita說:「因為選舉,我失去了兩位親戚,因為他們長途跋涉去投票,不知道是他們帶來了病毒,還是傳播了病毒。」

印度疫情失控的原因,主要歸咎於大型宗教活動及選舉照常舉行,Vinita說很多印度人不知道外面發生了甚麼事,她還有親戚認為新冠肺炎就像流感,很快就會好,還有人說新冠肺炎是捏造出來的,直到親眼看到有人死亡。

Vinita說:「我剛收到村莊的簡訊,平均每天有一兩人過世,太令人傷心了。」

佛利蒙市議員黃潔宜的姊夫也是印度移民。

黃潔宜說:「我姊夫也是印度來的,他們在新德里的家人是在封鎖的情況,也是很擔心,如果說在家隔離,沒有事還好,如果萬一傳染到的話,現在醫院都是崩潰狀態。」

美國政府5月4日後限制來自印度的旅客,不過有人擔憂政府動作太慢,擔心已把變種病毒帶進來。

Vinita說:「當然我們很擔心,這也是為什麼我還帶兩個口罩,我不希望我的家人,我的社區因為變種病毒感染。」

黃潔宜說:「呼籲就是近期內從印度過來的人,請他們要在家自己隔離,因為其實美國你也知道一直沒有做這種強制隔離措施,也只能大家自動來做。」

日前在印度裔社區有謠言說,十多位從印度回來的人感染了新冠病毒,在華盛頓醫院接受治療,不過院方已經表示這是錯誤的訊息。

