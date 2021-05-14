印度新冠疫情失控 佛利蒙印度裔移民憂心遠方親人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙的印度裔人口數目居加州第二位，印度新冠疫情失控，此地的印度裔移民憂心遠在印度的親人。

住在Fremont的Vinita Verma，雙親都還在印度，她說去年新冠疫情爆發後，父母已經一年沒出過門，但是其他的親戚則沒那麼幸運，有兩名親戚已經死於新冠肺炎。

Vinita說：「因為選舉，我失去了兩位親戚，因為他們長途跋涉去投票，不知道是他們帶來了病毒，還是傳播了病毒。」

印度疫情失控的原因，主要歸咎於大型宗教活動及選舉照常舉行，Vinita說很多印度人不知道外面發生了甚麼事，她還有親戚認為新冠肺炎就像流感，很快就會好，還有人說新冠肺炎是捏造出來的，直到親眼看到有人死亡。

Vinita說：「我剛收到村莊的簡訊，平均每天有一兩人過世，太令人傷心了。」

佛利蒙市議員黃潔宜的姊夫也是印度移民。

黃潔宜說：「我姊夫也是印度來的，他們在新德里的家人是在封鎖的情況，也是很擔心，如果說在家隔離，沒有事還好，如果萬一傳染到的話，現在醫院都是崩潰狀態。」

美國政府5月4日後限制來自印度的旅客，不過有人擔憂政府動作太慢，擔心已把變種病毒帶進來。

Vinita說：「當然我們很擔心，這也是為什麼我還帶兩個口罩，我不希望我的家人，我的社區因為變種病毒感染。」

黃潔宜說：「呼籲就是近期內從印度過來的人，請他們要在家自己隔離，因為其實美國你也知道一直沒有做這種強制隔離措施，也只能大家自動來做。」

日前在印度裔社區有謠言說，十多位從印度回來的人感染了新冠病毒，在華盛頓醫院接受治療，不過院方已經表示這是錯誤的訊息。

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