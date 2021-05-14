FBI承諾幫助地方警局緝捕仇恨罪案疑犯（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

周四是全國警察道謝日，奧克蘭（屋崙）華埠社區人士舉行記者會，多謝最近警察落力打擊針對亞裔仇視罪案，有聯邦調查局（FBI）的成員承諾會幫助地方警局將仇恨罪案疑犯繩之於法。

FBI探員Craig Fair表示，將會把打擊仇恨罪案放在首位，承諾會訓練更多探員處理仇恨罪案，又會跟奧克蘭市等的警局合作，提供資源和援助，打擊仇恨罪案疑犯。

Fair說：「無人應該懼怕出街，會因為自己的相貌、出身等身份而遭到攻擊，我們絕不縱容仇恨和種族歧視。」

他表示，仇恨罪案很難被定罪，因為要在襲擊等罪案中證明疑犯的動機是出於種族偏見是很困難的，另外，仇恨犯罪的受害人通常很害怕自己的移民身份會暴露，或者擔心遭到報復，而不敢去報案，所以他呼籲受害人一定要舉報案件，他又指會做更多不同語言的社區外展。

奧克蘭華人領袖陳錫澎表示，最近仇恨犯罪的受害人都敢於出聲報案是好消息。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說：「過去一向每十宗襲擊案中，最多只有一兩人報案，很多人怕，但現在每次有任何受襲事件，每一次都會報案。」

他都多謝警員一直致力打擊這類罪案，另外他又指本星期六早上在奧克蘭華埠富興中心會再舉行集會，響應全國反仇視亞裔的運動。

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