FBI承諾幫助地方警局緝捕仇恨罪案疑犯（視頻）

周四是全國警察道謝日,奧克蘭(屋崙)華埠社區人士舉行記者會,多謝最近警察落力打擊針對亞裔仇視罪案,有聯邦調查局(FBI)的成員承諾會幫助地方警局將仇恨罪案疑犯繩之於法。

FBI探員Craig Fair表示,將會把打擊仇恨罪案放在首位,承諾會訓練更多探員處理仇恨罪案,又會跟奧克蘭市等的警局合作,提供資源和援助,打擊仇恨罪案疑犯。

Fair說:「無人應該懼怕出街,會因為自己的相貌、出身等身份而遭到攻擊,我們絕不縱容仇恨和種族歧視。」

他表示,仇恨罪案很難被定罪,因為要在襲擊等罪案中證明疑犯的動機是出於種族偏見是很困難的,另外,仇恨犯罪的受害人通常很害怕自己的移民身份會暴露,或者擔心遭到報復,而不敢去報案,所以他呼籲受害人一定要舉報案件,他又指會做更多不同語言的社區外展。

奧克蘭華人領袖陳錫澎表示,最近仇恨犯罪的受害人都敢於出聲報案是好消息。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說:「過去一向每十宗襲擊案中,最多只有一兩人報案,很多人怕,但現在每次有任何受襲事件,每一次都會報案。」

他都多謝警員一直致力打擊這類罪案,另外他又指本星期六早上在奧克蘭華埠富興中心會再舉行集會,響應全國反仇視亞裔的運動。

