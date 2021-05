【KTSF】

密蘇里州聖路易斯一名4歲男童周四早上開槍傷到自己,送院後證實不治身亡。

出事的家庭住在當地一處移動房屋聚集區域,警方經過調查後透露,父親把已經上膛的槍放在客廳的地板上,之後他離開了房間,而他4歲的兒子看到了槍,並且失手打到了自己。

4歲男童送到醫院後證實已經死亡,男童父親目前面臨多項指控,包括危害兒童安全。

