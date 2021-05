CDC指已接種完整疫苗人士室內大部分情況下無需戴口罩

【KTSF 江良慧報導】

聯邦及控制中心(CDC)周四進一步放寬戴口罩的指引,已經接種完整疫苗的人,除了在戶外無需戴口罩或保持社交距離外,在室內的大部分情況下也可以無需戴口罩。

CDC總監Rochelle Walensky說:「已接種完整疫苗後者,可以參加室內和戶外活動,大型或小型,無需口罩或社交距離,若你已接種完整疫苗,可做因大流行而停止做的事。」

接種完整疫苗是接種完兩劑Moderna,或者Pfizer疫苗兩星期後,或者接種一劑過的JNJ疫苗兩星期後。

根據新指引,CDC仍然要求公眾在擠擁的室內場所,例如巴士、飛機、醫院、監獄和無家可歸者收容所內要戴口罩,不過疾控中心也可能會為重開辦公室和學校再放寬限制。

另外,接種完整疫苗的人,在戶外就算是在群眾當中也無需戴口罩,預計此舉有助一些戶外的體育運動或球賽可以增加觀眾。

拜登政府希望,疾控中心的新建議,可以誘使更多合資格的美國人接種疫苗,目前全美3億3300萬人口中,有超過46%人已經接種至少一劑疫苗。

但有民意調查顯示,有4分1人沒計劃要打疫苗,目前在美國,平均每天有約38,800宗新型肺炎病例,是自從9月以來最低,死亡人數更下跌至去年4月以來最低,平均只有大約600,不過專家仍然擔心,變種病毒株的出現,可能會破壞這個勢頭,造成另一次疫情爆發,特別是病毒繼續在全球其他地方肆虐。

