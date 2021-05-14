芝加哥黑貓被困起火大廈需跳樓逃生

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我們經常聽見人說貓有九條命，雖然不知道是不是真的，但如果是真的話，芝加哥一隻黑貓，可能就已經用了牠其中一條命。

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021

從芝加哥消防局上載網上的片段，可以看到一隻黑貓從一棟著火的大廈的5樓躍身而下後，竟然四腳落地，毫無損傷，之後輕鬆離開。

當時消防員正在芝加哥Englewood區救火，在拍攝起火大廈外牆時，看到隻黑貓為逃命跳下5層樓，從片段可以聽到有旁觀的人在貓跳下來時高聲尖叫，有人會認為黑貓代表不好運，但很明顯這隻黑貓就相當好運。

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