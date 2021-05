芝加哥黑貓被困起火大廈需跳樓逃生

【KTSF】

我們經常聽見人說貓有九條命,雖然不知道是不是真的,但如果是真的話,芝加哥一隻黑貓,可能就已經用了牠其中一條命。

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021

從芝加哥消防局上載網上的片段,可以看到一隻黑貓從一棟著火的大廈的5樓躍身而下後,竟然四腳落地,毫無損傷,之後輕鬆離開。

當時消防員正在芝加哥Englewood區救火,在拍攝起火大廈外牆時,看到隻黑貓為逃命跳下5層樓,從片段可以聽到有旁觀的人在貓跳下來時高聲尖叫,有人會認為黑貓代表不好運,但很明顯這隻黑貓就相當好運。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。