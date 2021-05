亞太裔組織周六發起「團結對抗仇恨全國集會」

【KTSF】

由亞太裔公共事務聯盟APAPA等組織發起的「團結對抗仇恨全國集會」,將在本周六登場,全美十多個大城市將在美西時間上午11點同步舉行集會,灣區也有數個城市響應。

「團結對抗仇恨全國集會」訴求是要社區共同發聲,要求採取行動來反對針對亞太裔和所有社區的仇視行為,表明立場反對針對亞裔的言語和肢體暴力,團結在一起可以對抗並戰勝,以終止在美國的仇恨罪行和歧視。

集會將在本周六5月15日於全美包括灣區在內十多個城市同一時間展開,東岸時間是下午兩點,西岸時間則是上午11點,活動獲得全美大批亞太裔關注組織支持和贊助。

灣區也有三個城市響應,包括中半島San Mateo市、東灣奧克蘭(屋崙)以及Fremont市,這三個地點將同步舉行示威。

集會時間本周六上午11點,其中位於Fremont的集會,地點在該市的Veterans Memorial Park,集合地點在Paseo Padre Parkway和Walnut路口。

東灣奧克蘭的集會則在奧克蘭華埠的富興中心,地址是奧克蘭388 9th St。

中半島San Mateo市的集會則在該市的中央公園,地址是50th E 5th Ave。

原本APAPA的目標是要號召全美十個城市,最終有十多個城市,超過20個地點舉辦,另外,在澳洲以及加拿大也有集會響應,要查詢活動詳情,可上網:communityagainsthate.org

