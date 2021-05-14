亞太裔組織周六發起「團結對抗仇恨全國集會」

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由亞太裔公共事務聯盟APAPA等組織發起的「團結對抗仇恨全國集會」，將在本周六登場，全美十多個大城市將在美西時間上午11點同步舉行集會，灣區也有數個城市響應。

「團結對抗仇恨全國集會」訴求是要社區共同發聲，要求採取行動來反對針對亞太裔和所有社區的仇視行為，表明立場反對針對亞裔的言語和肢體暴力，團結在一起可以對抗並戰勝，以終止在美國的仇恨罪行和歧視。

集會將在本周六5月15日於全美包括灣區在內十多個城市同一時間展開，東岸時間是下午兩點，西岸時間則是上午11點，活動獲得全美大批亞太裔關注組織支持和贊助。

灣區也有三個城市響應，包括中半島San Mateo市、東灣奧克蘭（屋崙）以及Fremont市，這三個地點將同步舉行示威。

集會時間本周六上午11點，其中位於Fremont的集會，地點在該市的Veterans Memorial Park，集合地點在Paseo Padre Parkway和Walnut路口。

東灣奧克蘭的集會則在奧克蘭華埠的富興中心，地址是奧克蘭388 9th St。

中半島San Mateo市的集會則在該市的中央公園，地址是50th E 5th Ave。

原本APAPA的目標是要號召全美十個城市，最終有十多個城市，超過20個地點舉辦，另外，在澳洲以及加拿大也有集會響應，要查詢活動詳情，可上網：communityagainsthate.org

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