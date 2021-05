【KTSF】

舊金山(三藩市)國際機場宣布增加位於機場的新型肺炎接種站的服務時間,並開始接受12到15歲人士預約。

舊金山國際機場與Safeway合作設立的接種站,位於李孟賢國際航廈離境大堂,接種站將於下星期二5月18號加開服務時間,早上10點至下午6點,需要上網預約。

這個接種站提供未成年人士可以接種的Pfizer疫苗,12歲到15歲的兒童必須有家長或監護人陪同。

這個接種站除了服務灣區居民之外,也會為出入境旅客接種疫苗,不論任何國籍,查詢如何預約,請瀏覽:mhealthsystem.com/SWYSFOCOVID

至於灣區其他地區提供新型肺炎疫苗的資料,可上網到州府設立的MyTurn.CA.gov查詢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。