【KTSF】

舊金山(三藩市)肖化區發生傷人案,一名租客刺傷屋主,兩人都是華裔。

現在見到的片段來自Citizen.com網站,警方表示,下午1點半左右,警員接報到Ledyard街100號地段,報警的居民表示,他的太太被一名租客刺傷,女事主送院,沒有生命危險。

警員用電話與屋裡面的疑犯交談,說服他出來自首,疑犯服從,被警方帶走。

警方表示,疑犯50多歲,他與打電話報警的男戶主都需要中文翻譯。

