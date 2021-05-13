舊金山華埠表揚亞裔文化壁畫兩次遭人破壞（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）華埠一些專為表揚亞裔文化而創造的壁畫，一個月內兩次遭人破壞。

新的閉路電視片段顯示，5月8日當天，一個戴著船長帽的男人，步行進入連接華埠和北岸的亞打罅巷（Jack Kerouac Alley），看到他停下來，然後似乎在破壞壁畫。

翌日舊金山一名名叫「MaCannaYo」的藝術家，發現她的作品被人破壞，而且更不是第一次，她說在4月12日，她相信是同一個男人被拍攝到在破壞壁畫，可以看到他在畫中李小龍的面上寫字。

說：「你應感羞愧，這是個很強大的社區，是美國最歷史悠久的華埠，你無權破壞有象徵意義的標誌，如李小龍和代表財富的財神。」

她目前正自費清理這些壁畫，但如果要令壁畫恢復原狀，就需要更多資源，她開設了眾籌網買物資，包括昂貴的防塗鴉塗層，到周三中午為止，她已經籌到2,735元，超出籌款目標一倍。

她表示，會把多餘的捐款用於她未來幾個月準備捐贈給華埠的幾十幅壁畫，另外，她也會在周三約見警方討論本案。

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