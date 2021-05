舊金山華埠表揚亞裔文化壁畫兩次遭人破壞（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)華埠一些專為表揚亞裔文化而創造的壁畫,一個月內兩次遭人破壞。

新的閉路電視片段顯示,5月8日當天,一個戴著船長帽的男人,步行進入連接華埠和北岸的亞打罅巷(Jack Kerouac Alley),看到他停下來,然後似乎在破壞壁畫。

翌日舊金山一名名叫「MaCannaYo」的藝術家,發現她的作品被人破壞,而且更不是第一次,她說在4月12日,她相信是同一個男人被拍攝到在破壞壁畫,可以看到他在畫中李小龍的面上寫字。

說:「你應感羞愧,這是個很強大的社區,是美國最歷史悠久的華埠,你無權破壞有象徵意義的標誌,如李小龍和代表財富的財神。」

她目前正自費清理這些壁畫,但如果要令壁畫恢復原狀,就需要更多資源,她開設了眾籌網買物資,包括昂貴的防塗鴉塗層,到周三中午為止,她已經籌到2,735元,超出籌款目標一倍。

她表示,會把多餘的捐款用於她未來幾個月準備捐贈給華埠的幾十幅壁畫,另外,她也會在周三約見警方討論本案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。