舊金山開始為12到15歲兒童接種Pfizer新型肺炎疫苗

舊金山(三藩市)周四開始為12到15歲兒童及青少年接種新型肺炎疫苗,舊金山衛生局發出新的指引,准許這年齡層的人士,如果沒有家長陪同,或事先同意的情況下,也可以接種新型肺炎疫苗。

一般情況下,未成年人士接種疫苗都需要家長或監護人同意,但舊金山衛生局為了鼓勵更多青少年接種新型肺炎疫苗,發出一項緊急衛生指引,允許12歲到17歲人士如果沒有辦法得到監護人同意,也可以自行決定接種疫苗。

舊金山疫情指揮中心新聞部副主任吳毅(Kelvin Wu)說:「當然,我們提倡年齡介乎12歲到17歲的青少年,可以透過三種方式的其中一種,先獲得家長批准,前往接種之前先獲得批准。」

包括家長或監護人親自陪同兒童到接種站,或者監護人提前簽協議書,給兒童攜帶到接種站,或者接種站工作人員致電家長或監護人,得到口頭同意。

吳毅說:「但如果他們沒法聯繫到家長,青少年可自己決定同意,而工作人員會允許幫他們接種疫苗,唯一一種情況不能接種疫苗,就是當現場工作人員致電,家長或監護人,家長或監護人在電話拒絕,表示不同意(青少年)接種的情況下,這樣工作人員就不可以為青少年接種疫苗。」

這項舊金山衛生局發出的指引只適用於舊金山,其他縣的居民應該查詢自己所屬的縣。

有關青少年接種疫苗的衛生指引,目前12歲到17歲的人士只能夠接種Pfizer疫苗,而舊金山市府表示會與校區合作,在更多學校以及社區中心設立接種站,方便兒童和青少年接種疫苗。

市民可以上網到sf.gov/getvaccinated查詢,也可以到以下接種站接種:

— SF Market, 901 Rankin Street, Monday-Friday, 9am – 4pm

— University of San Francisco (Operated by Kaiser Permanente), 2975 Turk Blvd, Monday-Friday, 10am – 12pm and 1pm – 4pm

以下接種站居住在Bayview (94124)、Visitacion Valley (94134)、Excelsior/Outer Mission (94112)、Mission/Bernal (94110)、Potrero/Dogpatch (94107)、Tenderloin (94102)、SOMA/Civic Center (94103)、Western Addition (94115)和Treasure Island (94130)的居民可獲優先:

— Bayview: Southeast Health Center, 2401 Keith St., 7 days a week, 9am – 4pm; 上述郵遞區號居民優先

— Mission: 24th and Capp, Sunday-Wednesday, 9am – 4pm; Mission區居民優先

— Mission: 18th and Shotwell, 3271 18th St., Thursday-Saturday, 11am – 6pm; Mission區居民優先

— Mission/Potrero: Zuckerberg San Francisco General Hospital, 1001 Potrero Ave., Monday-Saturday, 8am – 4pm; 上述郵遞區號居民優先

— 5月15日起 – Sunnydale: 2055 Sunnydale, Saturday, 9:30am – 3pm; Live, work or receive services in 在94112、94124、94134居住、工作或獲得服務的人士優先

— 5月18日起 – Tenderloin: Larkin Street Youth Service, 134 Golden Gate Ave., Tuesday 9:30-3:30pm; 在94102, 94103居住、工作或獲得服務的人士優先

— 5月19日起 – OMI: 50 Broad St., Wednesday and Friday 9am – 6 pm, and Saturday 9am – 3pm; 在94112、94127、94132居住、工作或獲得服務的人士優先

