隨著全州乾旱情況的惡化,Santa Clara縣決定提高水費。

Santa Clara水利局董事會周二一致通過在2022年財年,將水費提高9.1%,也就是從2021年7月1日到2022年6月30日,Santa Clara縣的居民平均水費每月將額外支付4.30元到4.82元。

增加的收入將用於購買緊急用水,來應付居民的需要,並保持地下水的水平,目前該縣購買50%的水,大部分水都存儲在較遠的水庫中。

這次加價也將擴大循環水的使用,啟動Anderson水庫的防震加固工程,以及支付Pacheco水庫擴建的環評報告。

