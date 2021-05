【KTSF】

東灣San Leandro市一名亞裔男長者,上週六在光天化日下被兩名匪徒推下地上打劫,警方已經拘捕兩名涉案少年。

San Leandro警方證實,他們拘捕兩名分別是11歲和17歲的疑犯,11歲的疑犯當時正開著一架在5月10日從奧克蘭(屋崙)偷來的汽車,案發在星期六,80歲受害人外出散步時,被兩名穿帶帽上衣和口罩的少年推倒地上,兩名少年毆打他,並搶走他的Fitbit手帶。

片段看到還有另一人上前,但他沒有參與搶劫。

疑犯其後乘坐深色汽車逃走,離開前可以聽到他們在笑,警方正調查被捕人是否與其他罪案有關。

