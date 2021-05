【KTSF】

一對亞裔夫婦上星期一在東灣奧克蘭(屋崙)光天化日下遭人打劫,兼被對方的車輛拖行。

事發在奧克蘭High Street 400號的Restaurant Depot的停車場,上星期一下午6時左右,閉路電視片段顯示,疑犯從停泊在受害人旁邊的黑色車上落車,他打開乘客位車門,取走受害人手袋,當時亞裔夫婦正打開車尾箱上貨,發現後立即企圖從正開走的車上奪回手袋。

男事主說,自己被疑犯的車撞到,兩人都被汽車拖行一段路,直到他們放手跌倒地上,幸好他們都沒有受重傷,疑犯目前仍然在逃。

