加州州長紐森接受洛杉磯Fox 11號電視台訪問時表示,打算6月15號取消強制戴口罩的衛生指令,改為只是「建議」大家在特定的環境下戴口罩,特別是室內擁擠的大型聚會,而參與聚會的人士來自世界各地。

紐森計劃下月15號全面重啟加州經濟,州衛生局目前未進一步修改戴口罩的指引,仍然要求所有人在室內,包括公共交通工具上戴口罩,未接種疫苗的人士在戶外未能與他人保持距離時,也應該戴口罩。

